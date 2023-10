Alejandra Rubio planta cara a Bigote Arrocet

La relación de Bigote Arrocet con el clan Campos cada vez es más tensa. Las últimas declaraciones de Edmundo dinamitaban su vínculo con las hijas y la nieta de María Teresa un mes después de la muerte de esta última. La guerra particular entre ellos no cesa, y Alejandra Rubio ha querido responder con cierto asombro al testimonio que el humorista ofrecía en ‘Vamos a ver’.

El que fuera compañero de vida de María Teresa Campos se defendía de los ataques de las familiares de la periodista por vía telefónica: “¿Qué me están diciendo? Es una cosa terrible, sinvergüenza, desgraciado… Después el que maté a la mamá soy yo, porque por culpa mía no se qué, después de cuatro años. Lo único que tiene que ver son todas las exclusivas que han hecho cobrando. Entonces yo porque hablo una vez para aclarar de que yo no soy un chulo, de que yo no he hecho esto. Si no lo digo es porque no lo digo y si lo digo es porque si… No hay por donde pillarte”, pronunciaba el cómico, visiblemente molesto.

Ante sus palabras, la nieta de la comunicadora ha aprovechado su presencia en ‘Así es la vida’ para volver a pronunciarse sobre el asunto: “Lo de que mi abuela se ha muerto por su culpa yo no lo he dicho ni lo pienso, la verdad, porque es una tontería como una casa”, ha comenzado indicando, para después mantenerse firme en sus convicciones: “Nadie responsabiliza a Edmundo del fallecimiento de mi abuela. Es verdad que mi abuela ha sufrido mucho, pero Edmundo no tiene la culpa de lo que ha pasado”, ha aclarado.

Bigote Arrocet prevé una traición de Gustavo a las Campos

Por otro lado, la joven ha hecho referencia a las palabras en las que Bigote Arrocet decía que “dejara que Gustavo saliera (de ‘Gran Hermano VIP’) y pasara un tiempo prudente”, dejando entrever que el chófer hablaría sobre las hijas de María Teresa Campos y su nieta: “Ha dicho que Gustavo cuando pase un tiempo hablará, ha dejado caer que Gustavo nos va a traicionar de alguna forma, tampoco lo entiendo”, ha indicado la influencer. Y es que, teniendo en cuenta que la mano derecha de la matriarca de las Campos ha sido para todas ellas un miembro de la familia más, les resultaría cuanto menos extraño que abandonara la casa de Guadalix y hablara sobre la fallecida y sus allegadas.

Con su intervención, Alejandra Rubio ha demostrado estar cansada del constante tira y afloja que tanto ella como su madre y su tía llevan a cabo con Edmundo. La joven considera que, al hablar sobre el declive de su abuela, algunas declaraciones podrían haberse malinterpretado y haber provocado el enfado del humorista, que parece estar dispuesto a plantar cara ante todo aquello que considere incierto.