Alejandra Rubio, molesta por la entrada de Gustavo a ‘GH VIP 8’

Alejandra Rubio está de vuelta y con las pilas cargadas. Tras el fallecimiento de su abuela, la gran María Teresa Campos, y ausentarse, lógicamente, del plató de 'Ya es verano' durante unos días, la nieta de la comunicadora ha retomado su trabajo. Este viernes, ha intervenido para hablar de la entrada de Gustavo Guillermo en 'Gran Hermano VIP 8'. Quien fuera chófer y mano derecha de La Campos es uno de los 18 concursantes del 'reality' de Telecinco, presentado por Marta Flich. Visiblemente molesta, ha negado que nadie de la familia alentara su participación.

Alejandra Rubio: "Fue el otro día, después del funeral que Gustavo se lo dijo a mi madre"

"No sabia que entraba en la casa. No lo supe hasta ayer por la tarde que me llamó mi madre", comenzaba diciendo Alejandra Rubio con cara de circunstancia. Según su testimonio, el clan Campos tuvo conocimiento hace apenas unos días de la entrada de Gustavo en la casa de Guadalix. El exchófer puso al tanto a Terelu y Carmen Borrego de su nueva aventura profesional tras el masivo funeral en Málaga de María Teresa. "Intuíamos por rumores esta posibilidad, pero nadie le dijo nada. Esperaron a que él lo contara. Y fue el otro día, después del funeral que Gustavo se lo dijo a mi madre”, ha explicado.

Su jefa, Sandra Barneda, ha querido indagar más sobre esos "rumores" que le habían llegado y la ha preguntado directamente. "Lo podía intuir porque hace unos 20 días dijo que ya no iba a trabajar más con mi abuela. Mi abuela todavía seguía aquí. Fue una sorpresa para todos porque, después de tantísimos años, en un momento en el que mi abuela estaba mal, presentara esa dimisión", ha contestado.

Alejandra ha querido dejar claro que María Teresa Campos no tenía ninguna constancia de que Gustavo fuera a ser concursante de 'Gran Hermano VIP'. "Ni de que podía ser una opción", ha añadido. También es consciente que el contrato de confidencialidad por el que se rigen los concursantes impedía al exchófer a hablar. "Es verdad que hay un contrato y si no puede hablar, no puede hablar", sentenciaba.

A la pregunta sobre qué le ha parecido la noticia de la participación de Gustavo en 'GH', la colaboradora se ha mostrado tajante: "Por ahora no tengo opinión. Que hable lo que quiera. No puede decir absolutamente nada de mí ni de mi familia. Veré lo que diga y haga dentro de la casa y daré mi opinión". Asimismo, ha confesado que, si bien sí hubo una llamada por parte de Gustavo a Terelu y Carmen para que le apoyaran en plató, ellas lo descartaron. También ha descartado que nadie de la familia "alabara su entrada". "No creo. Se que hubo una conversación y que mi madre le dijo, 'pues ya que vas a 'Gran Hermano', pues gana", ha concluido.