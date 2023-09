Alejandra Rubio estalla tras las críticas recibidas por volver al trabajo tras la muerte de su abuela

Terelu Campos y Carmen Borrego han querido volcarse en el último adiós a su madre. Aunque sí han hablado con los medios de comunicación, por el momento no han querido volver a un plató de televisión. Quieren tomárselo con calma y sentirse preparadas para ello, una decisión completamente diferente a la tomada por Alejandra Rubio. La nieta de María Teresa Campos se reincorporó la pasada semana al trabajo, en concreto, dos días después de la muerte de su abuela. Lo hizo con las emociones a flor de piel y teniendo en todo momento presente a la presentadora, sin embargo, no todo el mundo ha entendido que volviera a puesto como colaboradora en 'Así es la vida' con tanta premura.

Alejandra Rubio, muy enfadada

Consciente de las críticas recibidas, la hija de Terelu Campos ha estallado públicamente. Está convencida de que no tiene que dar explicaciones, pero quiere que cesen los comentarios negativos hacia ella. Tiene la conciencia tranquila y espera que se respete su decisión, aunque no todo el mundo la comparta. "No suelo meterme en nada y menos hacer caso a la gente vacía que solo busca su minutito en la televisión a costa de faltarle el respeto a los demás. Sí, estoy trabajando después de que mi abuela falleciera, exactamente igual que cualquier persona humana. He visto actores a los que se le ha muerto su madre subirse a un escenario, a gente que trabaja en un supermercado reincorporarse al día siguiente. Porque esto es la vida, mi duelo y mi dolor lo llevo yo como buenamente puedo, no como vosotros queréis que lo haga", ha dicho enfadada Alejandra Rubio.

Alejandra retomó su trabajo en la pequeña pantalla el día 7 de septiembre para agradecer en primera persona los gestos de cariño que habían tenido hacia ella. No imaginó que retomar su trabajo arrastraría un aluvión de críticas contra ella. "Basta ya de que se permita decir barbaridades de este tipo en un medio público, gracias a Dios yo duermo bastante tranquila por las noches. Un beso. Y por favor, vive y deja vivir. Aclaración: todo esto viene por el 'reel' que he subido de la lluvia, es de vergüenza todo esto. Y aprovecho para agradeceros a vosotros todo el cariño que nos estáis dando y las cosas bonitas que me escribís", desliza Alejandra Rubio en un comunicado emitido este 11 de septiembre.

La joven de 23 años espera que se empatice con ella, pues hace solo unos días estaba despidiéndose de su abuela. Ambas se adoraban y tenían una relación fantástica, lo que hace evidente el durísimo momento que está atravesando Alejandra, dando igual que haya regresado al trabajo. Ella, por su parte, espera que "la vida siga" y, sobre todo, tener la mente ocupada para poder seguir adelante tras la partida de María Teresa.