Alejandra Rubio, enamorada del futbolista Carles Aleñá

Alejandra Rubio está ilusionada de nuevo. La hija de Terelu Campos está saliendo con un joven futbolista. Se trata de Carles Aleñá, futbolista catalán de 25 años. A la colaboradora de 'Fiesta' y al jugador se les ha visto juntos en las calles de Madrid en actitud muy cariñosa.

La joven anunció su separación de Carlos Agüera el pasado mes de enero

Las imágenes de la joven y el deportista, publicadas por la revista 'Pronto' muestran cómo ambos se besan en plena calle, ajenos por completo al objetivo de la prensa gráfica. De momento, Alejandra Rubio no se ha pronunciado públicamente sobre su nueva pareja, pero todo parece indicar que está muy feliz. En su encuentro en la capital estuvo presente también Terelu, a la que se vio despedirse del jugador de fútbol de manera cariñosa.

Han pasado solo dos meses desde que Alejandra anunciase su ruptura con Carlos Agüera en el plató de 'Viva la vida'. Fue el pasado 29 de enero cuando aprovechó su intervención en el programa que presenta Emma García para explicar los motivos de la separación. Al parecer, el no se adaptó a la vida en Madrid. La colaboradora aseguraba entonces que no había habido "ningún motivo en concreto" que provocara el final de su romance. De mutuo acuerdo pusieron fin a su noviazgo porque tenían estilos de vida diferentes. Han sido "las diferencias de vida", lamentaba la joven. "Él no vivía aquí y se vino a vivir aquí, y adaptarse a una nueva vida es complicado. Al final mi vida es pública y la suya no".

Alejandra Rubio ha vivido sus primera Semana Santa sin la compañía de su abuela

Vídeo: Europa Press

Hasta ahora, poco se sabe de la vida de Carles Aleñá. Nacido en la localidad barcelonesa de Mataró, es padre de un niño de tres años, es centrocampista del Getafe FC, y en su perfil de Instagram lo sigue la nada desdeñable cifra de de 1,5 millones de seguidores. Un considerable número de admiradores que, al parecer, no lo desvían de sus principales focos: su profesión y su familia. Sí, al parecer es tan familiar como Alejandra, quien ha vivido una Semana Santa diferente, ya que este año, por primera vez, su abuela no ha viajado a Málaga para acompañar a sus seres queridos en las procesiones.

Hace una semana, el pasado Domingo de Ramos, Alejandra explicaba los motivos de la ausencia de su abuela, María Teresa Campos, en la Semana Santa de su tierra natal: "Ahora es época de estar tranquila". La veterana periodista, de 81 años, se ha quedado en su domicilio, en la capital, debido a sus problemas de salud. "Este año es diferente", ha recordado su nieta. "Estaremos menos porque tenemos que trabajar este año sí que estamos menos días". La joven destacaba que la comunicadora ha vivido estos días "de otra manera" y que solo desea para ella una pronta recuperación: "Deseando mucha salud".