Alejandra Rubio no ha podido evitar emocionarse al hablar de María Teresa Campos. La joven se ha pronunciado en directo este miércoles sobre la gran comunicadora, a propósito del Día del abuelo que se celebra hoy. Rubio ha develado la afición en común que comparte con María Teresa y ha querido mandar un parte de tranquilidad sobre su salud tras las últimas informaciones que se tienen al respecto de boca de su tía Terelu.

Abuela y nieta, muy unidas por un 'hobbie' en común

Alejandra Rubio está estrenando trabajo. Es la nueva colaboradora de 'Así es la vida' que presenta Sandra Barneda. Hoy, la presentadora ha querido que interviniera en solitario en el programa para homenajear a su abuela. A su llegada, le ha pedido que se sentara a su lado y no en su silla junto al resto de sus compañeros. Desde ese puesto protagónico, ha comenzado la mini entrevista en la que la 'influencer' desvelaba detalles sobre la relación que mantiene con María Teresa Campos, de 82 años.

A punto de llorar, Rubio recibía el abrazo cálido de Barneda que no ha podido evitar materializar el gesto al verla tan emocionada. Inmediatamente después, el programa emitía un vídeo de 2021 en el que aparecía la que fuera reina de las mañanas televisivas hablando de su nieta. "Te quiero mucho, es mi niña, es mi 'influencer', porque yo me fijo en las cosas que lleva ella. Este pantalón que traigo, por ejemplo, me lo he puesto por que se lo he visto a ella", decía.

Alejandra Rubio: "Te quiero, 'abu'"

La joven de 23 años confesaba que la moda es un gusto compartido que siempre le ha unido a su abuela. "Yo elegía sus looks en sus últimas apariciones en televisión y siempre le hacía un arreglo que le gustaba. Yo le enseñaba vestidos y ella los mandaba a hacer", explicaba.

Para terminar este tributo a María Teresa Campos en el día de los abuelos, Sandra Barneda le ha pedido que le mandase un mensaje. "He tenido muchísima suerte porque ha sido una abuela muy moderna y he compartido mucho con ella. Te quiero mucho, 'abu'", le ha dedicado. Alejandra ha aprovechado su momento estelar durante la emisión de hoy para zanjar cualquier rumor sobre el estado de salud de la periodista, delicada, lógicamente, por su avanzada edad. "Está todo bien, para que la gente esté tranquila", añadía. Recientemente, su tía Carmen Borrego paralizó 'Fiesta', donde también colabora su sobrina, para defenderla de las críticas que estaba recibiendo.