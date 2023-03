Alejandra Rubio: "Edmundo regalaba a mi abuela pantalones del chino"

Por primera vez, Alejandra Rubio se ha encontrado en un plató de televisión con la sobrina de Edmundo 'Bigote' Arrocet, Fiorella. Su presencia en 'Fiesta' ha removido viejas rencillas, entre ellas, la ruptura del humorista con María Teresa Campos. La hija de Terelu ha subrayado que la versión de la familia del chileno no es la acertada, también ha recalcado que él nunca aportó económicamente en la relación. Además, ha desvelado los regalos que le hacía a la veterana comunicadora.

"Yo no sé quién te ha engañado, pero muy mal. Estás equivocada con tu tío porque no ha aportado ni un euro. No pasa nada por ello, pero nunca aportó nada", ha afirmado tajante Alejandra Rubio. También ha querido dar más detalles del romance: "Te voy a decir una cosa, Edmundo era detallista, pero iba al chino del barrio y le compraba unos pantalones del chino. Nunca le hizo grandes regalazos a mi abuela. Esto es así, fin. Si fuera de otra forma lo diría también. A ella le encantaban los regalos porque era algo que venía de él". La joven ha insistido en que durante aquella época su abuela dejó de ponerse sus joyas para llevar la bisutería que Edmundo le regalaba.

La versión de Alejandra Rubio

La presencia de la sobrina de Edmundo Arrocet ha generado el debate de cómo acabó la relación del cómico y María Teresa. "Edmundo se fue de viaje y le mandó un mensaje. Tenéis un cacao. Él termina con el mensaje y luego es cuando mi madre habla con él y le dice que hablen las cosas", ha señalado Alejandra Rubio. Mientras que Fiorella ha afirmado en que él habló del tema con la comunicadora. "Acabó la relación por la agresividad que ella presentaba. Él le dijo anteriormente que lo dejaba, pero habló con Terelu y ella le dijo que dejara todo claro por escrito. Ahí fue cuando mandó aquel WhatsApp".

Fue a finales de 2019 cuando se dio a conocer públicamente la ruptura de la pareja. María Teresa Campos quiso anunciar la noticia a través de un comunicado que se dio en 'Viva la vida'. "Yo, María Teresa Campos, quiero comunicar, a través de este programa, algo relativo a mi vida personal. Quiero comunicar que la relación con Edmundo Arrocet se ha roto después de seis años".