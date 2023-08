Alejandra Rubio da el último parte médico sobre su abuela, María Teresa Campos

Alejandra Rubio no para de trabajar. Está siendo su verano más intenso, pero no puede estar más feliz y agradecida de que así sea. La hija de Terelu Campos no solo es una de la colaboradoras de televisión jóvenes más reconocidas de la pequeña pantalla, sino que su vida y la de su familia también crea interés. De hecho, el estado de salud de su abuela, María Teresa Campos, mantiene en vilo a muchos, pero ahora la joven ha querido dar detalles sobre su estado.

La joven está muy pendiente de su abuela, a la que visita con frecuencia. Eso sí, las visitas que le hace quedan en un discreto segundo plano, ya que no comparte nada en sus redes sociales para evitar las especulaciones sobre el estado de salud de María Teresa Campos. Sin embargo, ha querido tranquilizar a todos sobre cómo se encuentra: "Bien, todo bien de verdad. Todo bastante bien. Está bien, como siempre, y nada, cuidándola mucho", ha declarado rotunda Alejandra Rubio tranquilizando sobre cómo se encuentra.

Mucho se ha comentado en los últimos meses sobre el estado de salud de María Teresa Campos. Sus hijas han optado por no dar muchos detalles, pero de lo que sí están orgullosas es de que se vaya a organizar un homenaje a la que fue presentadora del conocido programa '¡Qué tiempo tan feliz!'. Alejandra Rubio ha querido dar su opinión al respecto: "Yo no tengo mucha información de ese tema, la verdad. Entonces no te puedo contar mucho. Pero cualquier homenaje para ella es muy merecido. Para mí, sería un honor y para ella, por supuesto. Yo creo que le va a hacer mucha ilusión", desvela feliz.