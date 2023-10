Alejandra Rubio no está sorprendida de las palabras que ha vertido Edmundo 'Bigote' Arrocet sobre María Teresa Campos. Menos de un mes tras su triste fallecimiento, el que fuera novio de su abuela ha concedido una incendiaria entrevista en la que ha cargado contra toda la familia de su expareja. En especial contra Carmen Borrego y Terelu Campos. Dice la nieta de la comunicadora que sus palabras no le pillan fuera de juego, "era una cosa bastante esperada". Lo que no quita el cabreo que tiene por lo que ella considera un aluvión de mentiras.

Las Campos, unidas contra el que fuera novio durante seis años de María Teresa Campos

"Dice cosas que no son verdad. Y es tan obvio que no es verdad que va a quedar mal. Cosas como que mi madre ha ido a verle 10 veces en un año y que Carmen fue cero. Es algo surrealista. Y que solo íbamos José María (el hijo de Carmen Borrego) y yo. A mí me deja bastante bien, no se por qué, porque nunca he tenido una relación con él muy estrecha. Es verdad que yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, pero es que hemos estado todos", ha comenzado defendiéndose Alejandra Rubio.

La joven colaborado ha querido hablar alto y claro sobre cómo fueron los últimos años de María Teresa y desdecir a Bigote de forma tajante. Lo ha hecho en 'Así es la vida', programa presentado por Sandra Barneda en el que colabora. Junto a ella, su tía, que acaba de empezar a trabajar en el formato de las tardes de Telecinco. "No lo entiendo. Ahora no es el momento. Que no digo que no hable. No dudo que ha formado parte de la vida de mi abuela durante seis años, pero ahora no es el momento de hacerlo", ha dicho Alejandra contundente y sin perder en ningún momento el temple.

Alejandra Rubio habla de los planes de su abuela de contraer matrimonio con Edmundo

Sobre la supuesta charla que mantuvieron María Teresa Campos y el cómico argentino sobre casarse para que él obtuviera una pensión, Alejandra Rubio no tiene dudas. "¿Casarse por amor? Seguramente porque mi abuela estaba enamoradísima de Bigote. Pero creo que esta relación le ha hecho mucho mal", ha sentenciado. Este es el único punto de la polémica entrevista en el que la también 'influencer' considera que Edmundo Arrocet ha dicho la verdad. O parte de ella. Ha dejado claro que ella no puede confirmar al 100% que, efectivamente, esa conversación entre su abuela y su exnovio existiera en realidad.

La postura que ha asumido Alejandra contrasta con la de Carmen Borrego, que se ha negado a confirmar o desmentir directamente las palabras vertidas sobre Bigote. "Yo no puedo hablar en boca de mi madre que ya no está aquí para defenderse", ha declarado, visiblemente emocionada, el varias ocasiones. En lo que sí se ha reiterado es que el cómico ha sido lo peor que le ha pasado a su madre en la vida. "No está mi abuela para defenderse, pero voy a defenderla yo. Qué pena que su última relación haya sido así, porque no lo merecería. Hay gente para todo. Qué pena que todo haya acabado así y justo después de su muerte, porque no lo merecía", ha confesado su sobrina, muy enfática.