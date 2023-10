Alejandra Rubia sigue sacando los dientes por su abuela. Una semana después de las duras declaraciones de Edmundo 'Bigote' Arrocet sobre María Teresa Campos y sus hijas, el tema sigue dando de qué hablar. Aunque Carmen Borrego pidió encarecidamente que no se le diera voz a la expareja de su madre, tía y sobrina se han vuelto a referir a él en 'Así es la vida'. Sin embargo, hay un punto en el que las dos mujeres no están de acuerdo: las presuntas infidelidades de Edmundo a María Teresa. Y, más aún, si esta era consciente.

No se mostró nada sorprendida, a pesar del varapalo evidente. Esa fue la reacción inicial de Alejandra Rubia al conocer las duras declaraciones que había ofrecido Bigote Arrocet, previo pago, a menos de un mes tras el fallecimiento de María Teresa Campos. El que fuera novio de su abuela cargaba contra el circulo más próximo de la comunicadora y, en especial, contra Carmen Borrego y Terelu Campos. "Era una cosa bastante esperada", aseguró la joven en ese momento. Lo que no quita un ápice de malestar por lo que ella considera un aluvión de mentiras.

La colaboradora de 'Así es la vida' se refería este martes 10 de octubre al cómico que tantos quebraderos ha traído al clan de las Campos. "Es lo peor que le ha pasado a mi madre", llegó a decir de él su tía. Este martes, el asunto a debatir tenía que ver con las presuntas infidelidades que Bigote habría cometido contra María Teresa. Un tema candente que ha dejado entrever las diferentes informaciones que manejan Alejandra y Carmen.

"Mi madre de tonta y pobrecita, la señora mayor que le ha engañado este señor, nada”, afirmaba Carmen en 'Vamos a Ver', donde también colabora. Unas palabras que se han topado con el muro infranqueable de Alejandro Rubio. La madrileña de 23 años no ha dudado en mostrar su evidente desacuerdo con su tía. “Está claro que mi abuela era una mujer muy inteligente, pero estaba muy enamorada… Yo sé que mi abuela no sabía nada. Entonces no entiendo lo que dice mi tía”, ha dicho horas después en 'Así es la vida'.

Una afirmación rotunda que ha querido matizar. "Mi abuela estaba en un buen momento. Era una buena época donde mi abuela estaba bien… Pero, de ahí a que supiera todo lo que había detrás, no es así. Nadie se lo había dicho. Mi abuela no era consciente de todo lo que pasaba”, ha sentenciado Alejandra sobre las supuestas infidelidades de Bigote.