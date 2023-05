Alejandra Rubio confirma el pacto que hay entre Carmen Borrego y Terelu Campos

Terelu Campos y Carmen Borrego vuelven a estar en el punto de mira después de protagonizar una sonada diferente a raíz de que una de ellas hablara de cómo se encuentra su madre, María Teresa Campos. La veterana comunicadora está apartada del foco mediático y la presentadora de 'Sálvame' ha reconocido en muchas ocasiones que prefiere no hablar de ella porque pertenece a su intimidad. Algo que no comparte la colaboradora, quien se abría en canal hace unos días sobre la situación que están viviendo en su casa. Ahora, Alejandra Rubio ha arrojado algo de luz al asunto y ha confirmado que su madre y su tía han llegado a firmar un pacto familiar.

Alejandra Rubio ha sido muy clara y deja claro que comparte la opinión de su madre: que no se hable de su abuela en televisión. La joven considera que la veterana comunicadora le ha dedicado toda su vida a la gente y ahora está en un momento en el que tiene que estar tranquila. Después del desencuentro entre las hijas de María Teresa Campos, su nieta confirma que han llegado a un acuerdo: "Hay una especie de pacto interno de no hablar del tema". La hija de Terelu Campos reconoce que la presentadora ha sido muy prudente a la hora de hablar de su abuela, mientras que siente que su tía buscaba "desahogarse".

"Paso mucho tiempo con mi abuela y hay cosas que no conozco. Lo que contó Carmen no corresponde a la realidad que yo vivo con mi abuela. No tienen una mala relación, han tenido una conversación. Después de lo que pasó, me mantengo al margen, no tiene que ver nada conmigo, es una cosa de hermanas", sentencia Alejandra Rubio y, entre risas, destaca que la comunicación no es el punto fuerte de su familia. La colaboradora de 'Fiesta' explica que su madre siempre es consciente de lo que dice públicamente porque lleva muchos años delante de las cámaras, no como su tía. "Hay veces que Carmen igual habla más de la cuenta y luego se puede arrepentir. Al final, públicamente, yo la veo como mi abuela. Nos ha dado todo en la vida, hemos hecho lo que nos ha dado la gana, ahora es un momento de estar con ella y respetarla", asevera.

Terelu Campos le pidió a Carmen Borrego que parase

Mientras que Carmen Borrego se sinceraba sobre el estado de su madre y cómo estaba viviendo la situación, Terelu Campos recordaba en su aparición en 'Sálvame' que le pidió que parase. "Le dije que recordara que yo también era su hija. Le dejé claro hasta donde creo que traspasó los límites. No tuvo ninguna mala intención. No hay ninguna fisura, hay diferentes formas de pensar ante diferentes formas de pronunciarse", decía.