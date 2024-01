Alejandra Rubio confiesa su firme propósito para el 2024

Alejandra Rubio tomó la decisión de dar un giro de 180 grados a su vida después de cortar por lo sano y someterse a un radical y gran cambio de look. La hija de Terelu Campos dijo adiós a su larga melena y exteriorizó su deseo de comenzar una nueva etapa. Sobreponiéndose a la dura pérdida de su abuela, María Teresa Campos, la joven comienza el año de la mejor manera y lo hace dispuesta a cumplir con unos objetivos que se ha marcado. Ha sido ahora cuando ha revelado uno de ellos.

Con la llegada del año nuevo, todos hacemos una larga lista de propósitos que pretendemos cumplir. También es el caso de Alejandra Rubio, quien ha reconocido que tiene varios apuntados. Entre ellos, el más importante para ella es darle una vuelta de tuerca a su contenido en redes sociales. En concreto, la hija de Terelu Campos ha confesado que "uno de mis muchos propósitos de este año es currarme más Instagram". Además de sus colaboraciones en televisión y clases de teatro, la joven está también centrada en su faceta de influencer. Por ello, en este 2024 se ha propuesto darle caña a su contenido y mostrar más asiduamente algunos de los momentos más inéditos de su vida. En su firme empeño por ser mucho más activa en redes sociales, Alejandra Rubio le ha pedido ayuda a sus seguidores y les ha preguntado cuál es el tipo de contenido que les gustaría ver. Por supuesto, los internautas le han pedido que muestre más a su gato, vídeos de ella cantando y tocando el piano, tips de belleza, así como las rutinas de cuidado de la piel que sigue. Eso sí, también le han dejado claro que tan solo sea ella misma y que no pierda su esencia.

Es un año de cambios para Alejandra Rubio y no solo por su sorprendente nuevo look. La joven también está en búsqueda activa de casa. En concreto, ella misma aseguró que quiere adquirir una propiedad a las afueras de Madrid. Quiere seguir estando cerca de su madre y por eso no se plantea trasladarse al centro de la capital española. La joven fue la primera del clan Campos que regresó al trabajo tras la muerte de María Teresa Campos, algo por lo que fue criticada. Ella defendió que estaba dando la cara por su familia pues su madre y su tía no estaban con fuerzas para regresar a sus puestos en televisión. La pérdida de su abuela supuso un gran golpe para ella, aunque siempre se mantuvo con gran entereza. "Ella siempre ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer y lo que no. Por supuesto, me fiaba de todo lo que me decía. Ojalá algún día siga su camino y que esté orgullosa de todas nosotras", llegó a decir a las puertas del tanatorio.

El sentido homenaje de las Campos a María Teresa en RTVE

Este 5 de enero se ha emitido por fin el homenaje que preparaba RTVE a María Teresa Campos. Una emotiva cita que no se quiso perder ninguno de sus amigos. Entre ellos, los Javis, Pablo López, Poty Castillo, Alejandra García Campoy, Rocío Carrasco, Nieves Herrero, entre otros. En la emisión, pudimos ver a una Terelu Campos muy emocionada, a veces con un comprensible nudo en la garganta. Al finalizar, la hija mayor de la veterana comunicadora no pudo evitar hacer un sentimental comentario. "Tanto para ella como para los que tuvimos el privilegio de estar a su lado y creo que para ustedes, sus queridos espectadores. Que en el pequeño espacio de un plató en el que pueden pasar tantas cosas ella les ayudó a que su día a día fuera un poco más agradable. Así pues, mamá misión cumplida. Gracias María Teresa Campos por contarnos la realidad y abrirnos la puerta de los sueños, ha sido maravilloso volver a tenerte esta noche como si nunca te hubieras ido y no hubieran pasado los años", aseguraba tras haber visto y comentado las anécdotas más divertidas y entrañables de su madre.