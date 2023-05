Alejandra Rubio confiesa cuál es su papel en la boda de Kiko Matamoros

A tres semanas de la boda entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo continuamos descubrimos nuevos detalles del esperado el enlace. La pareja contraerá matrimonio el próximo 2 de junio en la basílica de San Miguel de Madrid. El posterior banquete tendrá como escenario el hotel Ritz, uno de los más emblemáticos de la capital. Un total de 240 invitados acudirán al "sí, quiero", entre ellos, muchos rostros conocidos como Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha confirmado que contará con un papel destacado.

La joven ha contado que será testigo de la boda. Y es que además de mantener una estrecha amistad con Kiko Matamoros, a quien conoce desde su infancia, también es íntima de la 'influencer'. Así que ambos han querido que tenga este papel protagonista durante el enlace. Se espera la presencia de muchos rostros conocidos, entre ellos, miembros del equipo de 'Sálvame'. La pareja formaliza su relación después de cuatro años de romance. Para el colaborador, de 66 años, será su tercera boda. Cabe recordar que estuvo casado con Marian Flores, madre de sus cuatro hijos mayores, y con Makoke, con quien tuvo a su hija pequeña, Anita.

La amistad entre Alejandra Rubio y Marta López Álamo

En los últimos años, Alejandra Rubio ha fraguado una buena amistad con Marta López mientras que se ha distanciado de Anita Matamoros, con quien en el pasado era íntima. La relación de esta última con su padre continúa estando en el punto de mira. Ambos llevan años sin hablarse a raíz del divorcio del colaborador con Makoke. A pesar de que parece que han tenido un reciente acercamiento, Kiko Matamoros desmintió la noticia. "¿De dónde ha salido eso? No es verdad", dijo de manera tajante.

Anita Matamoros por supuesto que está invitada a la boda de su padre, pero ella no ha confirmado si irá. Recientemente jugaba al despiste cuando le preguntaban por el tema: "No te comento nada de eso porque no es nada nuevo. Yo me mantengo al margen, como siempre y no comento nada de eso". Tendremos que esperar para saber si acompaña a su progenitor en un día muy destacado de su vida.