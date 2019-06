7 La hija de Terelu Campos ha confesado que sufrió acoso escolar

«A mi me encantaba ese grupo, porque hacían bailes, cosas de niñas… Yo siempre era la marginada. Les caía mal, no sé por qué. Yo era súper buena. Yo creo que las madres influyen en sus hijas, le decían quién era yo y me dejaban bastante de lado», ha continuado explicando sobre el que ha sido el peor episodio de su vida.

Aunque era algo que le preocupaba, Alejandra desvela que nunca antes había contado esto a nadie: «No le daba importancia. Una de las niñas con las que tuve problemas ha sido una de mis mejores amigas y no ha pasado nada. Hemos hablado las cosas, pero había otras que se portaron muy mal conmigo», apuntaba.