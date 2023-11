"No entiende que se esté divulgando una información que es falsa", así de tajante se manifestaba Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos, que compagina su trabajo en televisión con sus estudios de Interpretación, ha explotado en el programa en el que colabora habitualmente 'Fiesta' después de que hayan hablado de un affaire entre ella y otro rostro conocido de la cadena. "Dos colaboradores han tenido encuentros secretos", anunciaban al principio del espacio que presenta Emma García.

El enfado de la joven ha sido inmediato. No le ha gustado en absoluto ser la protagonista de este rumor. Además, ha subrayado que era totalmente falso. "No tengo nada que esconder. Cero. Yo no tengo nada que contar". Además, ha recalcado que no atraviesa la mejor etapa de su vida. "Me pilláis en muy buen momento", afirmaba en tono sarcástico. "Luego aclararé lo que tenga que aclarar. Estoy alucinada, no entiendo que se dé esta información. Me sorprende muchísimo. Me quedo con que mi entorno, mis amigos y mi familia saben cómo soy. No es un buen momento en mi vida para hacer estas cosas, sinceramente. A mí nadie me ha preguntado. Si quieren saber algo de mi vida que me lo pregunten, pero no es el caso".

Alejandra Rubio ha desmentido tajante la información que la relaciona con un compañero

No han desvelado el nombre del colaborador de Mediaset con el que Alejandra Rubio habría tenido un encuentro secreto, sin embargo ella sabía por dónde iban los tiros. "Yo sé de qué se trata". La información la daba el periodista Sergio Pérez de 'Europa Press' quien reconocía que hacía tiempo le habían comentado este asunto. "Son dos personas muy conocidas de esta casa. Es un rumor que en el pasado ya floreció y vuelve. Esto se ha confirmado". Además, ha manifestado que otros compañeros que trabajan en el programa estaban al tanto.

Alejandra Rubio, muy cabreada, con lo que estaba escuchando ha espetado lo siguiente: "Soy la persona que menos vida social tiene de aquí. No entiendo nada. Tú sabes que eso no es así. Yo ahora me puedo inventar que soy 'Antoñita la Fantástica' e inventarme una historia". Emma García reconocía que se había "hecho hasta ilusiones" con que todo fuera verdad, también recalcaba que no se esperaba la reacción de la hija de Terelu Campos. "Cada uno reacciona como le da la gana y puede en cada momento", añadía.

Una etapa complicada para Alejandra Rubio y marcada por la muerte de un pilar en su vida: María Teresa Campos

El pasado 5 de septiembre, Alejandra Rubio dijo adiós a su abuela, una persona a la que estaba muy unida. Está siendo una etapa difícil de su vida después de un año delicado para la familia. Todos los miembros han estado pendientes de la salud de la eterna comunicadora. A través de las redes sociales, la joven le dedicó una bonita carta de despedida a María Teresa que acompañó de algunas fotos que pertenecen a su álbum más íntimo. "Adiós a mi Abuela preciosa. Y como he dicho en la carta que te escribí: Gracias a ti cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día, nos has enseñado valores y también has influido en que tengamos la mejor educación. Sé que tu vida no ha sido fácil, has pasado por cosas muy duras que has sabido llevar con la mejor actitud y eso nos lo has inculcado a todos".

Asimismo agradecía a su abuela haber si un pilar para ella. "Nunca me cansaré de darte las gracias y de decirte el orgullo que siento hacia ti. Pero sobre todo gracias a la vida por darme la mejor abuela que podría tener. Sé que desde donde estés nos vas a cuidar y espero que sigas acompañándome en el camino desde la distancia, sintiéndote muy cerca. Todos los sueños que cumpla son para ti. Buen viaje Abu, te quiero con todo mi corazón". La joven conserva de la comunicadora un traje sastre de cuadros que se puso recientemente. "Es lo único que pedí de ella", afirmaba durante su intervención en el programa 'Así es la vida'.