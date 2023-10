Hace tan solo tres años que Alejandra Rubio realizó su debut en televisión como colaboradora. Desde entonces la hija de Terelu Campos se ha convertido en un rostro habitual de Telecinco. La joven, de 23 años, ha confirmado que está a la búsqueda de una casa que cumpla con sus exigencias para comprarse en Madrid. Te damos todos los detalles.

Alejandra Rubio ha explicado que está mirando viviendas, pero que el mercado inmobiliario atraviesa un momento difícil. Ha reconocido durante el programa 'Fiesta' que le gustaría adquirir una propiedad a las afueras de Madrid, en la zona que conoce porque ha vivido allí siempre. Además, ha contado que entre sus planes no figura una casa sino que anda a la búsqueda de un piso. Emma García aprovechaba la ocasión para preguntarle si tenía pensado mudarse sola cuando encuentre este hogar, pero ella ha evitado contestar. También ha recordado que la compra de una vivienda era una misión casi imposible para su generación por los elevados precios.

Así es la casa actual en la que vive Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos reside actualmente en Aravaca, barrio madrileño situado a unos nueve kilómetros de la Puerta del Sol que destaca por sus zonas verdes. La casa de Alejandra Rubio está muy cerca de la urbanización en la que se encuentra el h0gar de su madre. El apartamento de alquiler en el que vive es pequeño, pero cuenta con una coqueta terraza, un amplio vestidor y una moderna decoración. Se mudó el año pasado a esta vivienda con su entonces novio, Carlos Agüera. "Estamos viviendo juntos, pero nos mudamos a otra casa más grande", confesaba.

También explicaba que su nueva casa iba a estar al lado de la de su progenitora. "Quiero cambiar. Voy a estar cerca de mi madre". Sin embargo, el pasado mes de enero saltó la noticia de que había roto con el malagueño. "Él no vivía aquí y se vino a vivir aquí, y adaptarse a una nueva vida es complicado. Al final mi vida es pública y la suya no". Eso sí, entonces no descartaba una segunda oportunidad con él. "La vida da muchas vueltas. Nunca se sabe. Ahora mismo no puedo decir lo que puede pasar. Nos queremos muchísimo los dos, pero ya está. Los dos tenemos muy buena relación y con nuestros padres igual".

Carlos Agüera ha sido un importante apoyo para la colaboradora tras el fallecimiento de su abuela, María Teresa Campos. Ambos se dejaron ver juntos en distintas ocasiones, entre ellas, visitando a la veterana comunicadora mientras estaba ingresada en la Fundación Jiménez Díaz días antes de su muerte. Unas imágenes que provocaron ciertos rumores sobre una posible reconciliación.

Así enfrentó Alejandra Rubio la muerte de un pilar de su vida: María Teresa Campos

La joven mostró una gran entereza al perder a su abuela. Así la recordaba a las puertas del tanatorio: "Ella siempre ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer y lo que no. Por supuesto, me fiaba de todo lo que me decía. Ojalá algún día siga su camino y que esté orgullosa de todas nosotras", afirmaba emocionada a la prensa.

La colaboradora fue la primera del clan Campos en regresar al trabajo tras la muerte de la veterana comunicadora. "Ya sabes, hemos hablado antes, pero bien quería estar hoy aquí con vosotros y agradeceros las palabras”, afirmaba en el programa 'Así es la vida'. La presentadora Sandra Barneda le recordaba que en ocasiones "como decía otro grande, Freddie Mercury, the show must go on y hay que atravesar el dolor. Hay que seguir, Alejandra".

Alejandra Rubio continúa teniendo muy presente a la eterna reina de la mañanas. Además, ha compartido con sus seguidores su álbum más personal para rendir tributo a María Teresa. "Adiós a mi abuela preciosa 🖤 Y como he dicho en la carta que te escribí: Gracias a ti cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día, nos has enseñado valores y también has influido en que tengamos la mejor educación", afirmaba.