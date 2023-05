Alejandra Rubio atiza a Pipi Estrada: "Debes dinero a mi madre"

Son viejos conocidos, pero por primera vez, hemos visto en un plató de televisión un cara a cara entre Alejandra Rubio y Pipi Estrada. La hija de Terelu Campos se ha mostrado muy enfadada con el periodista y no ha dudado en pararle los pies en más de un momento durante este reencuentro que ha tenido como escenario el programa 'Fiesta'. "¡Cómo se puede tener tanta cara en la vida!", le espetaba la joven.

La nieta de María Teresa Campos ha reprochado en reiteradas ocasiones al colaborador que siga exprimiendo en televisión la relación que mantuvo con Terelu. "Que no se te olvide, Pipi Estrada. Yo lo único que quiero es que este asunto prescriba, pero de verdad. No para y no para. Todo el rato la misma historia", aseguraba indignada. También le recordaba los asuntos económicos pendientes que no ha saldado con su progenitora. "Estás condenado y por eso le debes dinero a mi madre".

Alejandra Rubio habla alto y claro

Aunque Alejandra Rubio era muy pequeña cuando Pipi Estrada mantuvo una relación sentimental con su madre, ella ha vivido posteriormente cómo él ha sacado rédito del romance. "Yo lo he visto todo y yo vi a mi madre", subrayaba. Además, le pedía que intentase hacer las cosas bien y que no volviese a hablar de la vida de su madre. "No te hagas el gracioso. Mi madre te mandó un mensaje porque haces las cosas mal y las haces con maldad. Esto me parece alucinante. Ya tienes una edad para hacer las cosas bien. Si tienes una conversación con mi madre en privado, se queda en privado. Habla de ti y de tu historia".

Durante el enfrentamiento, la hija de Terelu ha sido muy clara: “Sigues echando leña al fuego, el comentario del otro día me pareció innecesario. Mi madre no te ha sido infiel en ningún momento y quieres hacer creer lo contrario, pero no es así”, subrayaba.

Mientras que el periodista rebatía a la joven con estas palabras: "La historia tú la puedes negar, pero no la puedes borrar". Asimismo reconocía que había sido "un ángel travieso" y que no volvería a repetir ciertos actos porque actualmente su vida es totalmente distinta.