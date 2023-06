Alejandra Rubio aclara su futuro profesional tras las críticas recibidas

Alejandra Rubio está viviendo lo que podría ser una de las mejores etapas de su vida. La hija de Terelu Campos se encuentra disfrutando de su labor como colaboradora de televisión. La vemos cada fin de semana en el plató de 'Fiesta', pero también está al frente de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 271.000 seguidores. Eso le ha convertido ya en una de las 'influencers' más seguidas de nuestro país.

Ahora ha querido hacer una ronda de preguntas y respuestas para acercarse un poco más a sus fieles seguidores. Uno de ellos le ha atacado con el tema de sus estudios. Este seguidor no entiende cómo ha podido dejar de estudiar. Ella ha querido contestar rotunda. "Eso no es así. Me gusta leer y no se me dan mal los estudios", ha empezado diciendo.

Y aclara la polémica: "Me aficioné a la lectura con 15 años después de leerme un libro que para mí "me cambió la vida" en ese momento. He sido una niña con notazas en el colegio y acabé bachillerato con una media bastante buena", ha empezado diciendo dejando claro que no es cierto lo que la gente piensa de ella y sus estudios".

La joven ha querido contestar rotunda a las críticas

La hija de Terelu Campos quiere dejar atrás lo que está socialmente bien visto. Parece que llegar a entender esto le ha costado, pero ahora lo ve muy claro: "¿Ser malo en los estudios es no querer estudiar ADE por ejemplo? Desde que tengo uso de razón pinto, bailo y me gusta todo lo relacionado con el arte. Intenté "seguir lo establecido" y hacer lo que se supone que tenía que hacer, pero para mí fue imposible", ha continuado.

Ahora ya ha encontrado su sitio y está estudiando: "Estudio Interpretación que es igual de válido, me queda un año y estoy haciendo algo que me hace feliz, así que si para vosotros no estudiar derecho o relaciones internacionales y perseguir tus sueños dejando a un lado lo que todo el mundo te dice es ser mal @ en los estudios, entonces si lo soy...".

Con este mensaje ha querido dejar claro que no hay un orden de hacer las cosas ni qué hacer. Ella ha preferido dedicarse a hacer lo que le gusta y en paralelo a la televisión, está estudiando Interpretación. Está disfrutando al máximo estos estudios porque le apasionan. Ahora le queda un año.