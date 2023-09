Aunque ya había hablado con los medios de comunicación e incluso había hecho pública una carta en homenaje a su abuela, Alejandra Rubio ha vuelto a tomar la palabra. Esta vez lo ha hecho a través de sus redes sociales, en las que ha compartido un carrusel de imágenes junto a María Teresa Campos en el que ha abierto su corazón como nunca antes.

“Adiós a mi abuela preciosa 🖤 Y como he dicho en la carta que te escribí: ‘Gracias a ti cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día, nos has enseñado valores y también has influido en que tengamos la mejor educación’”, comenzaba explicando, citando así una parte del escrito que publicaba hace poco más de un día en ABC con motivo de la muerte de la madre de Terelu Campos: “Sé que tu vida no ha sido fácil, has pasado por cosas muy duras que has sabido llevar con la mejor actitud y eso nos lo has inculcado a todos. Abuela, nunca me cansaré de darte las gracias y de decirte el orgullo que siento hacia ti. Pero sobre todo gracias a la vida por darme las mejor abuela que podría tener”, continuaba.

Su testimonio no ha quedado ahí, y la joven ha seguido haciendo hincapié en la importancia que ha tenido la figura de María Teresa Campos en sus 23 años de vida: “Sé que desde donde estés nos vas a cuidar y espero que sigas acompañándome en el camino desde la distancia, sintiéndote muy cerca. Todos los sueños que cumpla son para ti. Buen viaje Abu, te quiero con todo mi corazón.”, ha zanjado.

Como no podía ser de otra manera, esta declaración de intenciones no ha pasado inadvertida para un sinfín de rostros conocidos. El post reúne ya más de 20.000 “me gusta” y comentarios de algunas famosas como Gloria Camila, Anita Matamoros, Alba Carrillo, Lucía Rivera, Marta López Álamo o Laura Matamoros. Todas ellas han querido brindar su apoyo a Alejandra Rubio ante la difícil situación que está atravesando junto a su familia por la pérdida de la matriarca de las Campos. Una muerte que ha marcado un antes y un después dentro del periodismo nacional y que ha hecho que la profesión esté temporalmente de luto.

Precisamente, era la colaboradora quien cogía las riendas y se convertía en una de las primeras integrantes del clan Campos en atender a los medios de comunicación tras la muerte de María Teresa. La joven salía, el pasado martes, 5 de septiembre, del hospital Fundación Jiménez Díaz para hablar largo y tendido con los reporteros que había presentes en las inmediaciones. Unas circunstancias cuanto menos tristes a las que Alejandra supo anteponerse: “Ella siempre ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer y lo que no y me fiaba de todo lo que me decía. Ojalá seguir siguiendo su camino y que esté orgullosa de todas nosotras”, revela, visiblemente apenada en uno de los días más complejos de su vida.

Por su parte, tanto su tía como su madre le cogían el testigo después en las inmediaciones del tanatorio de La Paz para agradecer a la prensa el inmenso cariño recibido en tan solo unas horas.

