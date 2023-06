Alejandra Prat: "María Teresa Campos ha sido una maestra y así quiero recordarla"

Tras varios años lejos de la televisión para ver crecer a sus hijos, Alejandra Prat (46) decidió volver esta temporada a la pequeña pantalla de la mano de su amiga Sonsoles Ónega. Ha regresado con la ilusión del que comienza, pero con la madurez y la experiencia que le ha dado la vida. Curiosamente de los cuatro hijos de Joaquín Prat, tres de ellos se dedican a la tele, aunque cada uno de ellos está en una cadena. Joaquín es el más popular, pero sus hermanas se han ganado por méritos propios su sitio. El cuarto hermano, Federico, se convertía hace unos meses en noticia por sus problemas de adicción, aunque, según nos confirma Alejandra en esta entrevista exclusiva en Sevilla, ha dado un paso para iniciar su recuperación. Nos lo contó en la Plaza 38 de San Francisco de Sevilla, donde presentó junto a Laura Sánchez un concierto muy especial con personas en riesgo de exclusión que han encontrado en la música su segunda oportunidad.

¿Eres de las que da segundas oportunidades?

Depende a quién y en qué circunstancias. Hoy amadrino Pirates for Good Foundation, que ayuda a gente que está en la calle y a veces es invisible. Todas estas personas con tanto talento se merecen la oportunidad de enseñarlo.

¿Qué tal el regreso a la tele?

Llego con la madurez de haber sido madre, y eso está bien. Porque te ayuda a entender que las cosas que te preocupan muchas veces no son las más importantes. La vida me ha dado la oportunidad de dedicarme a mis hijos y lo he hecho, y ahora creo que he encontrado el momento, el sitio y la persona adecuadas para volver. Sonsoles es una gran profesional y nos conocemos desde hace mucho.

Tú empezaste con María Teresa Campos, ¿verdad?

Sí. Es una grandísima persona y una excelente comunicadora y profesional, pero la edad no perdona. Ahora está en esta etapa de la vida en la que necesita estar muy cuidada. El recuerdo que tengo de ella es el mejor, siempre fue una madre para todo el que trabajaba con ella amiga, una compañera, una maestra... Así la tengo en mente y así quiero tenerla siempre y recordarla.

¿Qué destacas de ella?

Muchísimas cosas, pero lo que me sorprendía era que tenía capacidad para abarcar todo. Y además siempre sabía cómo ayudar a cada uno. Era un diez.

Tu hermano Joaquín está en Telecinco, tu hermana Andrea en Telemadrid y tú en Antena 3, ¿hay competencia entre vosotros?

Cada uno estamos en una cadena, pero siempre nos apoyamos mucho, nos contamos muchos proyectos y nos intentamos ayudar. La relación fraternal está por encima de todo y me siento orgullosísima de todos mis hermanos.

¿Os veremos un día a todos en un mismo programa?

Eso sería la pera, a día de hoy no sería posible, no se dan las circunstancias, pero nos encantaría, porque tenemos una complicidad en la que sólo con mirarnos sabemos en qué sitio estamos.

Tengo que preguntarte por tu hermano Federico.

A Fede lo adoro, es muy buena persona, lo quiero muchísimo, y ahora está intentando recuperarse. Pero crucemos los dedos, él ya sabe que tiene todo el apoyo de la familia. Esta situación, la gente que lo ha vivido o que lo vive sabe lo que es… Ojalá lo consiga, yo le doy todo el ánimo, pero hay que esperar.

Pero las recaídas son también parte del proceso.

Sí, pero cuando son muchos años llega un momento en el que te desesperas un poco. Él dice que ahora lo va a conseguir y espero que así sea.

Tras sus declaraciones, en las que decía que vivía en la calle y no tenía relación con su familia emitisteis un comunicado muy emotivo.

Fue muy difícil. Joaquín no quería decir nada, yo sí y al final entre los tres decidimos que lo mejor era hacerlo así, entre todos y darle visibilidad a un tema que es muy íntimo. Es muy duro y se viven momentos feos. Fede es adicto y contándolo nos dimos cuenta de la cantidad de gente que hay a la que se le puede ayudar, y gente que ha pasado por ahí y ha conseguido salir, aunque a veces parezca imposible.

Hablemos de tu marido. ¿Cómo conciliáis trabajo y vida familiar?

Juanma es muy trabajador. Este año vamos a hacer 16 años casados y parece increíble. Creo que el secreto es todo es hacerlo con una sonrisa y mucho ánimo, organizarte. Yo nunca he sido de quejarme, en casa tengo ayuda , pero además he tenido mucha suerte con mis hijos, ahora empeza mos la adolescencia con la mayor y en esta etapa te necesitan más que nunca.

¿Reconoces ahora en ti actitudes de tu madre?

Cada día más, incluso aquello que se dice de “Yo nunca haré esto con mis hijos”… pues al final somos un calco de nuestros padres. Eso te hace entender todo lo que se han preocupado e incluso los sacrificios que han hecho por ti”.

Cambiando de tema, estás preparándote para poder ir los próximos Juegos Olímpicos en doma clásica, que practicas hace años.

Y si no llego a París en 2024 estaré en Los Ángeles en 2028. En París hemos tenido un pequeño contratiempo con el caballo y estamos viendo si se recupera, porque es como si fuera un deportista de élite, necesita cuidados y tratamientos. Hasta septiembre no sabré si podremos estar.

¿Ves una tercera generación de comunicadores entre tus hijos o sobrinos?

Tenemos varios candidatos. No doy nombre para no condicionarlos, pero hay grandes talentos en mi casa, en la de Joaquín y en la de mi hermana.

¿Tienes más proyectos?

Estoy deseando hacer más cosas y algo hay por ahí, pero por el momento solo estoy con Sonsoles.