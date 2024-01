Alejandra Osborne, más rotunda que nunca sobre su padre tras la última estocada de Gabriela Guillén

Vídeo: EUROPA PRESS.

Alejandra Osborne ha vuelto a aparecer. Y como no podía ser de otra manera, ha tenido que contestar las preguntas acerca de la última polémica que ha protagonizado su padre, Bertín Osborne. Y es que no ha dudado en salir en defensa del presentador de televisión y cantante, dejando más que clara su postura tras la estocada de Gabriela Guillén, que ha dejado claro que no quiere oír a hablar de él.

La hija mayor de Bertín Osborne está cansada de tener que lidiar con preguntas sobre su padre que no tendría que contestar ella. Aún así, Alejandra Osborne ha querido ser tajante: "Yo creo que Gabriela tomó su decisión en su momento. Mi padre tomó la suya en su momento, que Gabriela supo desde el primer momento. Y ya lo que piense yo, lo que pienses tú y lo que piense el resto, es que da exactamente igual, porque es una cosa entre ellos dos", ha declarado.

Alejandra Osborne defiende a su padre tras los últimos ataques de Gabriela Guillén

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Y es que Alejandra Osborne confía en que ellos han hablado y han dejado claras sus posturas, pero solo entre ellos, nadie más tiene que interferir: "Es una cosa que hablaron los dos desde el principio. Entonces, lo sabían los dos desde el principio. Yo ya no me meto más porque yo no tengo que pensar nada, tú no tienes que pensar nada, nadie tiene que pensar nada. Que hablen entre ellos, yo no tengo nada más que decir".

Alejandra Osborne defiende a su padre, pero eso no le impide desvelar que todos los movimientos que se están produciendo le parecen extraños. De hecho, la hija de Bertín Osborne no puede evitar mostrarse confundida cuando le preguntan por el hijo de Gabriela: "Es que no sé qué decirte... Es que es todo un poco extraño, entonces no sé qué decirte... no sé qué pasará en el futuro, nunca se sabe", reconoce ella. Eso sí, desea que tanto la madre y el hijo estén bien: "Por favor, que todo esté bien, que estén los dos bien, eso por supuesto, vamos". La hija del cantante deja en el aire la relación que mantendrá con el pequeño si se demuestra que es su hermano: "Cuando se hagan las pruebas, pues ya se verá".

La estocada de Gabriela Guillén a Bertín Osborne

Hace apenas unos días que Gabriela Guillén dio a luz a su hijo. No lo está pasando nada bien, sobre todo porque fue un parto de lo más complicado. Las últimas declaraciones de Bertín Osborne tampoco han ayudado, ya que el presentador de televisión y cantante asegura que no se va a hacer cargo de su presunto hijo. La paraguaya solamente quiere criar a su hijo "en paz" y desentenderse de toda esta controversia. Es por eso que está dispuesta a registrar al pequeño con sus dos apellidos. En su primer paseo tras dar a luz, se ha mostrado de lo más rotunda: "Necesito estar tranquila. Si queréis que os conteste, no me habléis de esa persona", dice cuando le preguntan por Bertín. ¿Cómo acabará toda esta polémica?