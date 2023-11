Vídeo: Europa Press

La familia Osborne permanece unida ante la adversidad. La noticia del embarazo de Gabriela Guillén cayó como un jarro de agua fría no solo sobre Bertín, sino también sobre algunas de sus hijas, como Alejandra. En su última aparición pública, la interiorista ha tomado la palabra para salir en defensa del presentador de ‘Mi casa es la tuya’ dada la lluvia de críticas que ha recibido por no haberse preocupado del estado de gestación de su ex.

¡Dale al play para descubrir la defensa íntegra de Alejandra Osborne hacia Bertín!

“A lo mejor las cosas no son tal y como se han contado y ahí lo dejo, no sé. Es que las cosas… Aquí solo habla una persona, ¿no? Sí, es que solo tenéis una versión”, ha comentado, lanzando un dardo en toda regla hacia Gabriela Guillén. Pero las palabras de Alejandra Osborne no han quedado ahí, y ha asegurado que su padre “está muy bien, tranquilo” pese a que apenas quedan unas semanas para que la paraguaya dé a luz a su primer hijo en común. Aún así, su hija le anima a que se realice la prueba de paternidad para despejar dudas: “Él no se va a despreocupar. Él ha dicho que se hará las pruebas de paternidad y si fuera suyo, que él no se va a quitar de en medio”, ha confirmado.