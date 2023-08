Alejandra Castelló: “Me gustaría ser madre en un futuro”

7 de 8

Yo me considero una mujer súper feliz que no necesita ningún extra para divertirse ni para nada y que tengo una claustrofobia enorme. Me meto en ascensores muy pocas veces y siempre acompañada. Soy capaz de subirme nueve pisos todos los días si hace falta con tal de no coger un ascensor. Tengo mucha claustrofobia. No me cierro en los lavabos ni, aunque sea público. En el AVE puedo ir al lavabo y mirar con la puerta abierta porque no me cierro (se ríe).