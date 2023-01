La Fiscalía de Nuevo México ha formalizado la acusación contra Alec Baldwin por homicidio involuntario tras el trágico accidente en el que murió Halyna Hutchins. La directora de fotografía de la película ‘Rust’. Durante el rodaje, esta le pidió al actor que disparara hacia la cámara que sujetaba, y el intérprete lo hizo sin saber que el arma tenía balas reales. Hutchins murió y el director de la película, Joel Souza, resultó herido en el rodaje de la escena.

Baldwin siempre ha defendido su inocencia y ha declarado que creía que la pistola no estaba cargada con balas reales y que era lo que en el mundo del cine se denomina «fría», es decir, que llevaba balas de fogueo y no podía herir a nadie. El médico forense de Nuevo México ha dictaminado que el tiroteo fue un accidente.

Hace apenas unos días, el informe forense del FBI, a los que ha tenido acceso el periódico ‘ABC News’, recogía que el arma utilizada en el tiroteo mortal en el set de rodaje no pudo ser disparada sin apretar el gatillo. O sea, que el actor sí disparó el arma.

El pasado mes de diciembre, Alec Baldwin afirmaba en el mismo medio que no apretó el gatillo. Sin embargo, el informe forense del FBI echa por tierra la versión del actor, quien llegó a asegurar que siguió las directrices de la fallecida y amartilló el arma para ponerla en posición de disparo durante un ensayo de posiciones de cámara.

«Halyna está al lado de la cámara. Ella me está dando instrucciones sobre cómo quiere el ángulo de imagen de la escena y yo saco el arma. No estoy apuntando a la lente de la cámara, sostengo el arma donde ella me dice que la sostenga. Es decir, debajo de su axila. Continuamos y entonces amartillo el arma. No disparo. Ella me dice que lo represente, suelto el martillo de la pistola y la pistola se dispara», relató. Asimismo, el intérprete ha explicado una y otra vez que nunca se debería haber permitido la entrada de munición real en el plató. Por su parte, su abogado, Luke Nikas, ha advertido contra las suposiciones de que Baldwin vaya a ser acusado.

La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México ha declarado que la pistola que mató a Halyna Hutchins no parecía haber sido cargada de manera deliberada con munición real. Desde que sucedió el fatal incidente, las autoridades han estado tratando de averiguar cómo una bala real llegó al set de rodaje a lo largo de este año y medio de investigación.

La fiscal Mary Carmack-Altwies ha anunciado cargos de homicidio involuntario contra Baldwin y el armero de la película, Hannah Gutierrez-Reed. Ambos serán acusados cada uno de dos cargos de homicidio involuntario. «Después de una revisión exhaustiva de las pruebas y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay pruebas suficientes para presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de filmación de ‘Rust», ha asegurado la fiscal. «Bajo mi mandato, nadie está por encima de la ley y todo el mundo merece justicia».

Halyna Hutchins murió cuando un revólver con el que Alec Baldwin ensayaba durante el rodaje de la película ‘Rust’, en Nuevo México, disparó una bala real que la alcanzó a ella y al director de cine Joel Souza, que sobrevivió. Desde entonces, la oficina del sheriff se centró en cómo llegaron los proyectiles reales al set de rodaje y cómo se cargaron en un arma de fuego.

El asistente del director David Halls ha firmado un acuerdo de culpabilidad por el cargo de uso negligente de un arma mortal, según ha adelantado la fiscal.