El álbum de fotos de las vacaciones de Laura Matamoros y Benji Aparicio

Laura Matamoros y Benji Aparicio han encontrado el momento perfecto para disfrutar de unos días de vacaciones en familia. Para ello, han viajado hasta uno de sus destinos favoritos: Cádiz. La pareja siempre busca unos días del mes de julio para viajar hasta el sur de España y desconectar en la playa. En las imágenes que mostramos a continuación volvemos a comprobar que su relación va viento en popa y que entre ellos reina la buena sintonía.

Aunque ya se encuentra en Madrid para cumplir con algunos compromisos profesionales, Laura Matamoros ha pasado unos días muy intensos en Tarifa, Cádiz. Acompañada de su pareja y sus hijos, la joven se ha dejado ver en la playa, donde ha lucido cuerpazo al sol en bikini. Además, no ha dudado en olvidarse de la dieta y disfrutar un buen aperitivo en la orilla del mar.

La 'influencer' compra un aperitivo para pasar el día en la playa

Consciente de que tienes dos hijos pequeños, esta no ha dudado en acudir a un kiosco para comprar patatas para sus hijos y una cerveza para ella. No podemos pasar por alto que la hija de Kiko Matamoros sabe muy bien qué planes hacer en la playa. No solo se compra su aperitivo, también juega a las palas con su pareja, mantiene una conversación de lo más animada con él e incluso juega a hacer castillos de arena con su hijo mayor.

Estas imágenes llegan justo unos días después de que Laura Matamoros se convirtiera en protagonista de la actualidad al ser criticada por acudir a una boda con el pelo sucio. Ella ha preferido no pronunciarse al respecto y ha preferido seguir con su vida normal. La 'influencer' ha presumido de cuerpazo trabajado, ya que durante su estancia en Madrid no hay día que no haga deporte.

Entre compromiso profesional y proyectos laborales, Laura va al gimnasio con un entrenador personal. Además, se ha apuntado a clases de tenis y también está aprendiendo a jugar al golf, pasión que comparte precisamente con su hijo mayor, que con apenas cinco años, es todo un experto. Tras estas vacaciones, esperamos con ansias las siguientes que tiene organizadas Laura. Todo hace indicar que encontrará un hueco para reunirse con su hermana pequeña, Anita Matamoros, con la que se lleva fenomenal.

1 de 6 Laura Matamoros y Benji Aparicio tuvieron tiempo para hablar 2 de 6 Jugaron a las palas en la orilla del mar 3 de 6 Laura presume de cuerpazo en bikini 4 de 6 Matías, el hijo mayor, no paró de jugar con sus padres 5 de 6 El pequeño Benjamín, protagonista de los 'selfies' de su madre 6 de 6 Hicieron castillos de arena en la orilla