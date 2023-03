Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los líderes de los partidos políticos están arrancando la precampaña y con ello están mostrando sus facetas más desconocidas. Alberto Núñez Feijóo ha concedido su entrevista más personal y se ha abierto en canal a la hora de hablar de su mujer, Eva Cárdenas, y de su familia. Además, el líder de la oposición también ha reflexionado sobre qué le supuso dejar Galicia y dar un giro radical a su vida.

Muy celoso de su intimidad, Alberto Núñez Feijóo ha concedido su entrevista más persona a 'Yo Dona' y ha reconocido que dejar Galicia para vivir en Madrid ha afectado de lleno a su vida familiar. Fue una renuncia tanto emocional como política y cree firmemente que su pareja y su hijo "han hecho un enorme esfuerzo". El trabajo que tiene ahora entre manos, en medio de la campaña de las próximas elecciones, hace que tan solo tenga un fin de semana libre al mes. Un tiempo que utiliza para pasar con su hijo, quien no entendió el cambio al principio, y viajar a su tierra. "Ayer pude acostar al niño. Algo tan sencillo como mantener una conversación en su cama intentando que se durmiera. Me contó cosas del colegio, que había aprendido una poesía, había estado en el fútbol y había metido dos goles", relata.

El líder de la oposición dio la bienvenida a su hijo de forma tardía, cuando tenía 55 años, algo que sabe a conciencia. "Reconozco que no he querido tener hijos antes. Estoy muy feliz de haber tenido un hijo en el último minuto del partido", confiesa. El político gallego hace hincapié en que ha sido uno de los mejores regalos que le ha hecho la vida pues siempre ha tenido instinto paternal, pero no pudo ejercer como tal hasta hace 5 años. Además, también lanza un consejo: "El que tenga dudas entre tener o no tener hijos, que sí, que si uno puede, que los tenga".

De la misma forma, también se ha deshecho en halagos con su pareja, Eva Cárdenas, sobre la que considera que es "espléndida". Echando la vista atrás, Feijóo ha recordado que la conoció en 2009 en un vuelo, durante el cual pudieron hablar. "Es una pena no haberte conocido antes, porque te habría votado", fueron las palabras que ella utilizó para despedirse de él. No se volvieron a ver hasta el 2011 durante una visita a Inditex, empresa para la que ella trabajaba. "La primera vez que cené con ella fue en agosto de 2013", confiesa. Sobre el cambio que hizo su pareja en el trabajo tras dejar su puesto de directiva en Zara Home y fundar su propia marca tras dar la bienvenida al hijo que tienen en común, el líder del Partido Popular reconoce que fue una decisión atrevida, pero lo hizo "demostrando una vez más su valentía". "No es fácil cambiar, y menos cuando se está en una posición envidiable", reflexiona.

La obsesión de su madre

En esta entrevista, Feijóo también se abre en canal a la hora de hablar de su madre, Sira, quien estaba obsesionada con tener nietos y no tanto con que pasara por el altar. "En una ocasión, cuando unos periodistas le recordaron aquella frase, ella espetó: 'Galicia no me da nietos'. Más adelante, en un acto solemne en Santiago, Eva ya estaba embarazada, y los reporteros la rodearon para preguntarle cómo querían que se llamase su futuro nieto. ¿Su respuesta? 'No sé cómo le van a poner, pero yo lo voy a llamar Alberto'", desvela.