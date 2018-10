7 “¿A Cantora yo?… ¡Yo no piso esa casa porque me salen llagas en la piel!”, confesó Alberto a Kiko Hernández en 2014

Poco después del nacimiento de Alberto Isla Pantoja, en marzo de 2014, Alberto e Isa ponían fin a su relación y él decidía hablar con la prensa. En unas confesiones que le hizo al colaborador de ‘Sálvame’ que él publicó, entre otros, en el ‘Confesionario de Kiko’, Alberto aseguró que no quería ir a Cantora. “¿A Cantora yo?… ¡Yo no piso esa casa porque me salen llagas en la piel!”, decía entonces Alberto Isla.