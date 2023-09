Alberto Caballero desvela la razón por la que no tiene ninguna relación con su tío, José Luis Moreno

Alberto Caballero agradece enormemente a su tío, José Luis Moreno, haber podido comenzar junto a él en la televisión. Un medio en el que trabaja desde hace décadas y donde ha demostrado tener talento más que de sobra con series dirigidas por él mismo. Al frente de 'La que se avecina', no es raro verle en photocalls, pero sí que se muestre tan predispuesto a hablar sobre episodios de su vida privada. Meses después de que contara que José Luis estuvo a punto de estafarle, se ha revelado la nula relación que mantienen. No se hablan y, aunque no desean el mal para el otro, no tienen ningún plan de que esa relación se recupere.

Vídeo: Europa Press

José Luis Moreno lleva tiempo sin ser visto

El también productor y guionista ha ahondado sobre los motivos por los que todo saltó por los aires entre ellos, una confesión que explicaría sus últimas declaraciones frente a la prensa. Justo después de la detención de José Luis Moreno -en el año 2021- por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales, Alberto Caballero contó que, sin querer, se había visto salpicado por unas deudas de su tío. "No teníamos conocimiento más que habíamos tenido algún problema con un par de pagarés a nivel de la productora y unas sociedades fantasma con las que no habíamos trabajado... nos limitamos a denunciarlo y llevar su proceso en los Tribunales (...) No pensábamos que pudiera estar relacionado con él, creíamos que era una estafa al uso y lo pusimos en conocimiento de las autoridades", dijo.

Ha sido este verano cuando un magistrado de la Audiencia Nacional decidió tener la investigación contra José Luis Moreno durante seis meses más para recabar más información. Se encuentran a la espera de recibir documentación de bancos y otros informes de la Agencia Tributaria, escenario que quién sabe si podría complicarse para él.