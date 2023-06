Albert Rivera se vuelca en su trabajo como profesor mientras Malú se va de gira

Albert Rivera ya está en marcha y volcado en su trabajo como profesor. Será este fin de semana cuando comience un curso llamado 'Cómo comunicar en público', el cual ya está promocionando el expolítico en sus redes sociales mientras Malú se encuentra de gira. Según se ha revelado, el programa que ha sido diseñado por Albert, tiene un coste de 2900 euros y en él prometen darte las herramientas y habilidades suficientes para comunicar ya sea en un plató, en un escenario y en una radio, entre otros ámbitos. Con motivo de su inminente estreno como profesor, Albert se ha grabado un vídeo que ha generado multitud de comentarios, muchos de ellos pidiéndole que regrese al mundo político.

Vídeo: Redes sociales

"La comunicación en público se ha convertido en una herramienta fundamental para nuestras carreras profesionales. De nada sirve si tienes una idea pero no sabes contarla. Si quieres convencer a gente pero no entienden tu argumento no te van a seguir...Por eso hemos creado un programa, para ayudarte a sentir más seguro", dice Albert Rivera en este vídeo que ha publicado este martes. Cuando solo quedan tres días para que empiece este curso que se impartirá en fines de semana alternos y que contará con pesos pesados como Toni Cantó o Albert Boadella, Albert se autopromociona en la red.

Se espera que Rivera acuda al Centro Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, donde será uno de los grandes protagonistas. Malú, por su parte, ya está inmersa en su gira musical, siendo muchos los conciertos que tiene cerrados para este verano tras tres años de parón. El día 10 de junio tiene su próxima actuación, ritmo que no cesará al menos hasta el mes de agosto, al igual que el de su pareja, que no parará de trabajar.

Malú y Albert están acostumbrados a que continuamente les acompañen rumores de crisis, a los cuales parecen no hacerle caso. Siguen adelante con su relación, aunque no se profesen su amor en el universo 2.0, donde habitualmente comparten contenido relacionado con su trabajo. Siempre han apostado por la discreción, algo que no quieren que cambie, aunque en alguna ocasión haya hecho una excepción. "A nivel personal si yo tuviera que poner un punto de inflexión en mi vida más allá de la política y que te convierte en mejor persona eso sería sin duda la paternidad. Se coloca ahí una primera prioridad. En la escala de valores siempre van a estar tus hijos lo primero", dijo en el pódcast de Marco Peña.