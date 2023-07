Albert Rivera se cabrea con la prensa: "¡No me sigáis!"

Albert Rivera ha esquivado a la prensa con una agitación palpable cuando llegaba a Madrid, tras las recientes noticias sobre su ruptura con la cantante Malú. El exlíder de Ciudadanos se mostró nervioso ante las preguntas de los periodistas sobre su separación, soltando una exclamación inesperada: "No me sigáis por las escaleras".

A pesar de la evidente tensión, Rivera insistió en que él está "bien" y que "todo está bien" después de su separación de la cantante. Sin embargo, dejó claro que no va a entrar en detalles sobre su vida privada: "Nunca he hecho declaraciones de mi vida y no lo voy a hacer ahora", subrayó. A pesar de la insistencia de los periodistas, Rivera no reveló si mantiene una buena relación con Malú tras la separación. ¡Dale al Play para ver su reacción en este video!

Vídeo de Europa Press

Fue el amigo de la cantante, el colaborador de 'Fiesta', Luis Rollán, quien confirmó la ruptura hace unos días. Según Rollán, la pareja decidió separarse debido al desgaste emocional que habían sufrido, aunque ambos han logrado mantener una buena relación personal.