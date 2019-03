Albert Rivera, sobre su relación con Malú: “Estoy muy tranquilo

Por su parte, la cantante no solo no ha querido hablar sobre la exclusiva de SEMANA, sino que ha puesto tierra de por medio y no se encuentra en su casa. Ahora, su domicilio se ha convertido en una parada obligatoria para los paparazzi, pero por allí no pasa la cantante. ¿Dónde se esconde desde que Albert Rivera ha entrado en su vida y SEMANA lo desveló?