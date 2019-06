4 ¡Corre a por tu ejemplar y entérate de toda la actualidad del corazón!

La que no se ha pronunciado por el momento es Malú, aunque su relación con el líder de Ciudadanos está en boca de todos. Hace apenas unos días precisamente se conocía que salía a la venta una autobiografía no autorizada de la artista. El nuevo libro sobre la vida de Malú, escrita por el periodista Miguel Ángel Bargueño, se ha publicado este mes, pero se trata de una biografía no autorizada. Lleva por título ‘Toda’ -una de sus canciones insignes- y recoge orígenes, vida y carrera musical de la sobrina del desaparecido Paco de Lucía.