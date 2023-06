Albert Rivera: ¿destrozado tras romper definitivamente con Malú?

Albert Rivera y Malú se han convertido una vez más en protagonistas de la actualidad por culpa de los rumores de crisis que rodean a ambos. Y es que podrían haber roto su relación definitivamente cuatro años después de empezar a salir. Aunque ellos siempre han sido muy discretos con sus respectivas vidas personales, hemos ido conociendo detalles. Eso sí, siempre gracias a fuentes cercanas a la pareja.

En medio de esta ruptura no desmentida y tampoco confirmada por parte de los protagonistas, se conoce cómo podría estar Albert Rivera en estos momentos tan delicados. Y es que el expolítico "está destrozado y roto", ha declarado un testigo que coincidió con él durante el concierto de Rosalía en el Primavera Sound en Madrid. Este escuchó las palabras que el que fuera líder de Ciudadanos dedicó a su grupo de amigos.

El expolítico no está atravesando su mejor momento personal

"Albert está roto tras su ruptura con Malú. Hace unos días coincidí con él en un concierto de Madrid y allí dejó claro a quien le acompañaba que está destrozado, que no está llevando nada bien estar sin ella", declaró esta fuente en el programa anteriormente mencionado.

Estos podrían ya llevar meses separado, pero no está siendo fácil para él. Esta misma fuente cuenta que "él la sigue echando de menos y que por motivos obvios (que es la hija que tienen en común) tienen contacto. Pero claro, ya nada es lo que era y le sigue pasando factura", reconoce el testigo.

Albert Rivera se refugia en su grupo de amigos

Para él no está siendo fácil y no ha dudado en refugirarse en sus amigos, que le estarían apoyando en estos momentos tan complicados para él. De hecho, hace unos días lo vimos apoyar a su gran amigo, Aldo Comas, que inauguraba una exposición. Por supuesto, acudió solo, sin la compañía de Malú, que ha comenzado ya su gira. Malú ya está inmersa en su gira musical, siendo muchos los conciertos que tiene cerrados para este verano tras tres años de parón. El día 10 de junio tuvo su primera actuación, ritmo que no cesará al menos hasta el mes de agosto, al igual que el de su pareja, que no parará de trabajar.