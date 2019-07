Albert, más sincero que nunca: «Estoy mucho mejor sin Isabel Pantoja»

En las últimas semanas, Albert e Isabel Pantoja han protagonizado varios desencuentros. Con la tonadillera fuera de juego, debido a su separación del grupo por preinscripción médica, el deportista se ha sincerado y ha asegurado que no quiere que vuelva.

Omar Montes critica la actitud de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Durante ‘Conexión Honduras’, Jordi González quiso saber si el resto de concursantes de ‘Supervivientes’ echaban en falta a Isabel Pantoja. Albert fue el primero en contestar y lo hizo de una manera muy contundente: «No me gustaría que volviera. Estoy mucho mejor sin ella, tiene una energía negativa que al grupo no le viene bien».

«Yo no soy egoísta pero tú con tus comentarios y tu comportamiento haces a una persona egoísta«, criticaba Albert. «Me parecería muy injusto que Isabel llegara a la final, me parecería injusto por las personas que hay aquí, aquí hay muchos luchadores y aquí no lo ha sido. Solo por rendirse en las pruebas ya es una falta de respeto, todos tenemos momentos de bajón«, comentaba el deportista con Mónica Hoyos.

Por su parte, Omar hacía público su deseo para que volviera la tonadillera. «Yo estoy deseando que vuelva Isabel, desde que se ha ido se me ha apagado algo en el alma, me falta isabel», comentaba el ex de Chabelita. Asimismo, también aseguraba que echaba en falta cantar con ella durante las noches.