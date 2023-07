Ha sido un mes y medio muy largo para Alba Silva y no ha habido un día que no haya acompañado a su marido en el hospital. Sergio Rico ya está en planta después de sufrir un accidente a caballo el pasado 28 de mayo que le llevó a estar en coma inducido en la UCI. Poco a poco, el guardameta del París Saint-Germain F. C va mejorando y su mujer no puede esconder su tranquilidad ante el proceso de recuperación de su marido, lento, pero firme. Alba Silva, que siempre saca tiempo para atender a los medios de comunicación, ha compartido el último parte médico de Sergio. "Gracias a Dios cada día se encuentra mejor y puede él mismo escribir, pero bueno, con paciencia". También ha querido agradecer los gestos de cariño que han recibido en todo este tiempo: "Todavía no sabe ni la mitad, imagínate la cantidad de gente que se ha volcado con él. Evidentemente está súper agradecido, pero ya te digo, todavía no sabe ni la mitad de lo que ha pasado".