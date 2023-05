Alba Silva está pasando uno de los momentos más duros de su vida. No se separa de su marido, Sergio Rico, que sigue ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras el accidente que sufrió el pasado domingo en El Rocío. La joven 'influencer' ha acudido este martes al hospital para visitar a su pareja y no ha podido reprimir las lágrimas cuando le han preguntado por el portero del PSG.

La 'influencer' ha querido descelar que su marido "está estable, ¿vale? El hospital luego os informará, sacará luego el informe donde contará un poquito cómo va todo. Un poco de respeto de los medios que no estamos pasando un buen momento", ha declarado oculta bajo unas gafas de sol para evitar mostrar su rosto serio.

La joven está viviendo uno de los momentos más duros de su vida

Vídeo: EUROPA PRESS.

El hecho de que esté ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos hace que tenga que entrar a ver a su chico durante el horario de visitas, que es limitado. Después de permanecer un rato en el interior, Alba Silva salía acompañada de parte de su familia y unos amigos, que están siendo el apoyo más incondicional de ella en estos momentos.

"No puedo decir nada, no puedo decir nada", dice casi sin poder articular palabra. Alba está rota y se le nota en la cara los días que está pasando. Desde el domingo está viviendo una pesadilla y solo espera que su marido tenga las fuerzas suficientes para salir adelante.

"No puedo decir nada, no puedo decir nada", dice entre lágrimas

Vídeo: EUROPA PRESS.

La mujer de Sergio Rico ha estado días desaparecida, pero después de publicar un breve comunicado este pasado lunes en sus redes sociales, ahora ha querido mandar un mensaje a su marido. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", ha escrito Alba Silva junto a una imagen en la que aparece junto al portero de PSG el día de su boda, que celebraron el 11 de junio de 2022 en Sevilla. Quedan apenas unos días para celebrar su primer año de casados y no se imaginaban que iban a estar viviendo este episodio tan desagradable en estos momentos.