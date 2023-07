Alba Silva revela que Sergio Rico ya está en planta: sus importantes avances

Alba Silva hace cinco semanas hizo frente al peor momento de su vida. Su marido, Sergio Rico, sufrió un accidente a caballo que le llevó a estar en coma inducido en la UCI. Los pasos eran tremendamente lentos, pero tras 22 días hospitalizado empezó a mejorar, tal y como confirmó su esposa. "Ya vemos la luz", dijo entonces. Días después de aquello han revelado la importantísima evolución que ahora ella y su círculo celebran. Y es que según ha contado la hispalense después del traumatismo craneoencefálico, Sergio Rico acaba de subir a planta. "Va todo muy bien. Estamos muy contentos", explica frente a las cámaras. Esto cambia todo para ellos, ya que a partir de este momento pueden pasar todo el tiempo que necesite junto a él, pues no tienen restricción de horario y pueden acompañarle todo el tiempo que necesite, algo que echaban profundamente de menos.

Vídeo: Europa Press

Esto no solo ha sido un chute de energía para la familia, sino también para el propio Sergio Rico, sobre quien Alba cuenta cómo está de ánimo. Ha luchado por su vida y ha logrado recuperarse, un proceso en el que todavía está inmerso y que está deseando seguir en su casa. Su mujer no se ha separado de él ni un momento y son muchos los que celebran cada paso al frente, en especial el entorno más cercano del futbolista. La influencer se ha apoyado en los suyos, especialmente en su madre, sus amigas y sus hermanas, a quienes agradece que para ella han sido "su salvavidas".

Alba Silva ha estado desesperada y, aunque nunca ha tirado la toalla, ha sufrido mucho pensando en la posibilidad de que esta historia no tuviera un final feliz. "No me dejes sola mi amor", escribía la joven en sus redes sociales. Ahora no puede estar más orgullosa de que Sergio Rico haya vencido la batalla y día a día mejore su parte médico, tal y como ella misma ha relatado frente a las cámaras. No te pierdas el vídeo de este artículo.