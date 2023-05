Toda la atención continúa centrada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde permanece ingresado Sergio Rico. El portero sevillano del París Saint Germain se encuentra en la UCI después de sufrir un grave accidente de caballo este fin de semana mientras disfrutaba en la Romería del Rocío de Huelva. Sufrió una hemorragia causada por un traumatismo craneoencefálico después de caerse de un caballo y que el animal le propiciara una coz. Durante todos estos días ha sido su mujer, Alba Silva, quien se ha desplazado hasta el hospital para poder visitarlo en las horas permitidas. A su salida, la joven daba la última hora sobre el estado de salud del portero sevillano.

Vídeo: Europa Press

La joven se encontraba mucho más calmada que el día anterior, cuando no pudo reprimir el llanto cuando los medios de comunicación preguntaron por el estado de salud del futbolista. En esta ocasión, aunque con pocas palabras, la periodista ha asegurado que está "estable". Sin querer entrar en más detalles sobre cómo se encuentra Sergio Rico ha asegurado que "nos agarramos a lo que sea". Tanto la familia como el equipo y los amigos están muy pendientes de la evolución del portero del PSG. Sin embargo, la información que llega es a cuentagotas y el avance está siendo muy lento. Desde el centro médico, este martes deslizaban a EFE que se mantenía "sin cambios significativos".

Parece ser que aunque no haya habido un gran avance, durante las últimas horas ha pasado de estar en "estado crítico" a "muy grave", lo que supondría una mejoría, tal y como deslizaban en 'El programa de AR' horas antes de que Alba Silva acudiera a visitar a su marido. La joven está completamente hundida al tener que enfrentarse a este revés que la vida les ha dado. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", escribía Alba Silva horas antes en su perfil de Instagram, donde ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo tanto de seguidores como de famosos del todo el mundo.