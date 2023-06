Alba Silva ya anunció hace unos días que su marido, Sergio Rico, estaba poco a poco mejorando y que ya no estaba sedado. La periodista se mostraba más tranquila y mucho más feliz: "Ahí seguimos, dando pasitos para adelante, la verdad es que ya vemos la luz un poco más". No hay día que no acuda al Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, para visitar a su marido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde está ingresado desde el pasado 28 de mayo cuando sufrió un accidente durante la Romería de El Rocío en Huelva.

Hace unas horas encontraba las fuerzas para compartir una publicación en honor a su marido. De hecho, hacía públicas unas fotos que se hicieron en París, donde vivían por el trabajo de Sergio Rico, que es portero del PSG. "Tú y yo, juntos, invencibles. #undíamasesundíamenos❤️", ha escrito junto a estas fotos, en las que los vemos felices y muy sonrientes.

La periodista manda un mensaje a su marido

Con este mensaje, Alba Silva deja claro que Sergio Rico va recuperándose poco a poco después de haber permanecido sedado durante semanas. Para ella el hecho de que hayan sido siempre un gran equipo ha ayudado al portero del PSG a seguir adelante. Ahora todos los días cuentan y ella lo deja claro. "Un día más es un día menos" para salir del hospital y volver a casa, pero ya juntos.

Este momento es muy soñado por Alba Díaz, que ha pasado unas semanas de lo más complicadas. La periodista no ha dejado de ir al hospital para estar con su marido en el horario de visitas a la UCI para los familiares de los enfermos. "Ya no está sedado, poco a poco va y yo sabía desde el principio que iba a salir para adelante porque es un campeón", reconocía hace unos días con un rostro más relajado al que le hemos visto últimamente.

Alba Silva estaba convencida de que iba a salir adelante

Para Alba Silva está siendo una etapa complicda. Ella se encontraba al lado de su marido en el momento del accidente. El que fuera portero del Sevilla tuvo que ser entubado y trasladado a la capital andaluza en helicóptero. Sergio Rico, de 29 años, se proclamó ganador con el PSG de la liga francesa y después de celebrarlo con sus compañeros de equipo voló hasta Sevilla para reencontrarse con su mujer, Alba Silva, en El Rocío, Huelva. Fue el domingo 28 de mayo por la mañana cuando sufrió el accidente.

El parte médico habló en todo momento de estado grave. El accidente se produjo sobre las 8:20 horas cuando el deportista iba montado a caballo y se cruzó un coche de caballos. Otros medios aseguran que lo que ocurrió es que el propio caballo de Rico se puso nervioso, el guardameta se cayó al suelo y el animal le propinó una coz en el cuello. Fuentes hospitalarias citadas por EFE aseguran que el jugador ha sido "ingresado para la valoración de la caída". Se tomó la decisión de sedarlo y de realizarle pruebas para ver el alcance del accidente. Ahora queda esperar para ver cuándo podría abandonar el hospital.