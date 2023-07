La recuperación de Sergio Rico sigue avanzando. El portero del Paris Sant Germain continúa ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla tras su caída en una romería hace ya semanas. Al principio el deportista se encontró en la UCI pero ya se encuentra mucho mejor y en planta, una buena noticia para familiares y amigos. Junto a él siguiendo muy cerca todos estos pasos se encuentra Alba Silva, su mujer. Es ella la que siempre comparte con los medios cómo se encuentra. Este 24 de julio reconocía que están muy contentos por la situación. Aunque tienen esperanzas son conscientes de que todavía queda para que pueda tener el alta. En el siguiente vídeo puedes descubrir todos los detalles del estado del portero.

Vídeo: Europa Press

"Está en planta, poco a poco, despacito pero intentando cada día mejorar un poquito", aseguró Alba Silva a las cámaras de Europa Press. Sabe que los médicos no dejaran volver a su marido Sergio Rico a su domicilio siempre que la recuperación no sea al 100%. "Ojalá pronto pero, de momento, tiene que seguir aquí hasta que salga del todo perfecto, reconocía. Se encuentra en una fase en la que, después de tanto tiempo, es necesario que recupere fuerzas. El 19 de julio compartía con todos la que se convertiría en su primera fotografía juntos desde su ingreso. "No es dónde sino con quién", escribía junto a una imagen de sus manos entrelazadas.