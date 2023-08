Alba Silva escribió a Elena Huelva antes de morir: "Me enseñó un poquito a creer"

Alba Silva está viviendo su peor pesadilla, aunque poco a poco va viendo la luz al final del túnel. La periodista sigue al lado de su marido, Sergio Rico, que continúa ingreado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras el accidente que sufrió el pasado 28 de mayo durante la celebración de la Romería de El Rocío en Huelva. La gravedad obligó a los servicios médicos a trasladarlo inmediatamente en helicóptero al hospital sevillano.

Lleva ya más de dos meses ingresado. De hecho, hace unos días tuvo que ser intervenido de un aneurisma. Están siendo unos días muy complicados, en los que pasa mucho tiempo en la habitación del hospital junto a su marido. Eso le hace pasar muchas horas frente al móvil. Hace unas horas una seguidora le ha recordado que hace unos meses escribió a Elena Huelva, cuando esta todavía estaba viva.

La periodista escribió a Elena Huelva hace meses

"Hace más de ocho meses le escribí a Elena este comentario porque su historia me conmovió. Hoy una de vosotras le ha dado a me gusta. Y me lo ha recordado. Supongo que también ella me enseñó un poquito a creer y a tener esperanza cuando lo he necesitado. Como todas esas personas que con su historia de superación nos ayudan de alguna forma. Es lo bonito de las redes sociales y de compartir tu historia. Aunque algunas personas no lo entiendan. Gracias Elena por ser un rayito de esperanza para todos incluso cuando no estás", ha escrito Alba Silva.

Está claro que ahora la historia de Elena le ha ayudado durante todo el proceso de su marido, que está viviendo su peor pesadilla. Ha recordado todos los mensajes que Elena Huelva compartió en la lucha contra su enfermedad (sarcoma de Ewing, que le fue diagnosticado cuando tenía apenas 16 años). Falleció el pasado mes de enero tras cuatro años de lucha. Para Alba Silva su historia le ha servido para sobrellevar todo lo que ha vivido en los últimos meses.

No puede estar más feliz de tener a su marido a su lado

Pero no podemos pasar por alto el comentario que le escribió cuando Elena Huelva estaba viva: "Gracias por darnos esta lección de vida a todos, por hacer que valoremos aún más lo que se nos pasa veloz sin darnos cuenta, la vida, a veces, quejándonos de cosas insignificantes... Eres una VALIENTE, por tu manera de afrontar la vida como una verdadera guerrera aferrándote a ella, tu sonrisa nos ha hecho creer para siempre en la esperanza. Te admiro desde que supe de tu existencia. Gracias por enseñarme tanto sin ni siquiera conocerme. Te mando un beso gigante". Ahora lo recuerda agracedida de la lección de vida que dio y que ella ahora ha puesto en práctica.