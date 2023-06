Alba Silva confirma la mejoría de Sergio Rico: ya no está sedado

Desde el domingo 28 de mayo la familia de Sergio Rico está desbordada. No se imaginan la vida sin él, por lo que pelean porque salga adelante y lo vivido estos días solo quede en una pesadilla. Un recuerdo que todos están deseando olvidar. Pues bien, su esposa Alba Silva ha confirmado este martes que el portero ha mejorado, de hecho, "ya no está sedado". El deportista continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue hospitalizado después de recibir una coz tras caerse de su caballo.

Vídeo: Europa Press

Lleva más de 9 días sedado por el traumatismo craneoencefálico que sufrió, pero ahora los médicos quieren ver cómo reacciona a los estímulos. "Dando pasitos adelante y estamos contentos. Los médicos van viendo cómo reacciona y tienen que estar pendientes", ha dicho la joven frente a las cámaras. Están positivos, pero con la incertidumbre que puede existir en una situación de esta índole.

Tras muchos días esperando el entorno de Sergio Rico asegura que está esperanzado. Quieren ser prudentes y no adelantarse a los acontecimientos, ya que el futbolista sigue estando grave tras su accidente. De momento, está estable dentro de la gravedad, por lo que todos confían en "que quede menos" para que Sergio vuelva a casa con su familia y la evolución continúe.

Numerosos han sido los mensajes del círculo de Sergio, al igual que de futbolistas, famosos y familia más directa. Todos ellos ayudan a que Alba Silva, mujer del joven de 29 años, no tire la toalla y no se despegue de su lado. "El mundo entero me espera contigo", escribía ella hace solo unos días junto a un vídeo en los que ambos demostraban su tremenda complicidad. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", añadía.

Rota por lo sucedido, Alba Silva y su familia apenas han dado noticias a las puertas del hospital en el que ahora Sergio Rico se encuentra ingresado. Así las cosas, los médicos siguen pensando que cada día es decisivo, expertos en los que la familia del guardameta confía con los ojos cerrados. Ellos, por su parte, prefieren mostrarse cautos.

Hace solo unos días se descubría que su hematoma cerebral había remitido, por lo que podían dar un paso al frente. Estos pequeños avances alientan a Alba y el resto de su familia, quienes rotos recibieron la fatal noticia de su caída. El deportista recibió varias patadas del caballo en El Rocío, las cuales le dejaron inconsciente. Fue trasladado en helicóptero, donde actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.