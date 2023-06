Alba Silva sigue muy de cerca la recuperación de Sergio Rico. Su marido sufrió un grave accidente tras una caída en la Romería de El Rocío, en Huelva, el pasado 28 de mayo. Este incidente le ha mantenido en cuidados intensivos durante semanas. El atestado policial de dicho momento se conocía en la mañana del 30 de junio y ese mismo día su mujer respondía a los reporteros sobre los pormenores del mismo. El guardameta continúa su mejoría y su proceso de recuperación, poco a poco. Estos nuevos pasos son absolutamente esperanzadores para todos los que le rodean. En el siguiente vídeo Alba Silva transmite sus sensaciones con las nuevas informaciones de la investigación y lo que sucedió ese día.

Vídeo: Europa Press

Es complicado dirimir qué le pasó a realmente a Sergio Rico porque en ese momento de El Rocío no había muchos más testigos. Ni la propia Alba Silva se atreve a desgranarlo porque ni ella se encontraba allí. "Es que no había muchos testigos. No sabemos tampoco muy bien qué ha pasado y tampoco estaba delante, me pilló dormida", explicó a Europa Press. Ahora solo les queda a la familia esperar a que se pueda obtener alguna información más clara: "Estamos nosotros también a la espera del atestado para ver si sabe algo más, pero no hemos podido saber tampoco mucho más". Regresaba al hospital con los mejores deseos y esperanzada de que su marido siga dando nuevos pasos.