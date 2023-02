Alba Díaz no es muy de hablar ante las cámaras porque no se siente cómoda. Aún así, este jueves ha acompañado a su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés', a un evento solidario organizado por el Banco de Alimentos, donde ha contado cómo está viviendo el encuentro público entre su padre y su abuelo, Manuel Benítez. La joven ya ha desvelado a través de sus redes sociales que está muy feliz, pero ahora ha añadido más detalles acerca de este hecho histórico.

"Estoy feliz profesionalmente y también personalmente. Estoy en un buen momento y ahora con esto pues incluso más", empieza diciendo la joven sobre el momento histórico que ha vivido tras la reconciliación de su padre y su abuelo. Ella lo ha vivido desde un discreto segundo plano, pero lo cierto es que no puede estar más feliz: " La verdad es que estoy feliz. Si mi padre está feliz, yo también lo estoy. Yo sonrío a través de su sonrisa. Somos una gran familia, estamos muy unidos. Siempre que él sea feliz, yo lo seré. Al final los protagonistas son ellos hoy", ha continuado diciendo.

Alba Díaz ha acompañado a su padre a un evento especial

Otro detalle que ha querido confesar es que ha tenido ya contacto con su abuelo. Ahora solo queda pasar tiempo con él: "Ahora a recuperar el tiempo perdido, que la vida es muy corta, el tiempo vuela. Lo más bonito de esta vida es sentirte bien con tu familia", ha añadido con una sonrisa en el rostro.

Sobre el momento en el que se ha producido, Alba ya no piensa en los años de lucha que lleva su padre: "Todo pasa cuando tiene que pasar, todo llega cuando tiene que llegar. Estamos muy contentos". Su felicidad no la esconde y no duda en hablar de lo contentos que están todos los miembros de su familia, incluida su madre, Vicky Martín Berrocal, con la que su padre sigue manteniendo una increíble relación: "Todos compartimos las cosas buenas, las cosas malas... En este caso es algo muy bueno y estamos todos felices".

No puede estar más feliz por su padre

Ha aprovechado la ocasión para agradecer a la prensa el trato que reciben tanto ella como su familia siempre: "Quería daros las gracias porque me siento muy agradecida y arropada por todos vosotros, porque todos los temas de nuestra familia y en este caso, míos, los tratáis siempre con mucho cariño. Estoy muy emocionada y muy feliz".

Apenas unas horas después de conocer el abrazo de su padre y su abuelo, Alba Díaz se pronunciaba a través de sus redes sociales. "Feliz se queda corto. Está claro que a la gente le pasan cosas buenas... te lo mereces todo", escribía junto a la foto que compartía su padre en Instagram. La emoción era evidente y ha pasado el día con una sonrisa en el rostro: "Emocionada todo el día hoy", añadía la joven. La emoción era tan real que la joven no pudo seguir comentando el momento del que había sido partícipe desde la distancia. Con un vídeo del abrazo que se dieron su padre y su abuelo, Alba Díaz seguía sin poder definir lo que acababa de ver: "No puedo expresar con palabras lo que siento ahora mismo", decía emocionada. La joven está feliz por lo que ha presenciado a sus 23 años de edad después de muchos años viendo de cerca todos los disgustos que se ha llevado su padre al ver que su abuelo no lo reconocía como hijo. Ahora ya respira tranquila y destaca la figura de su padre como una persona que se ha esforzado mucho durante años y que ahora por fin ha recogido sus frutos.