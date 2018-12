Alba Díaz y Lara Álvarez dicen adiós al rubio: sus radicales cambios de look

El año nuevo va a empezar para Alba Díaz y Lara Álvarez con una nueva imagen. A pocos días de que celebren la Nochevieja -la joven en familia y con sus amigos, y Lara presentando las Campanadas en Telecinco-, ambas han querido dar un giro a su imagen diciendo adiós al rubio y luciendo una melena morena.

La joven ha acudido a su centro de belleza favorito, Tacha Beauty, al que acuden numerosas famosas como su madre, Vicky Martín Berrocal, o Paula Echevarría. A pesar de que acude con frecuencia, nunca había compartido un tratamiento tan radical como un cambio de look, cambiando el rubio por un moreno de lo más intenso.

“¿Por qué no?”, ha escrito en una de sus publicaciones de Instagram Stories, en las que vemos también que se ha teñido las cejas para mantener la sintonía con su nuevo color de pelo. En otra de las imágenes ha asegurado que es ella, pero con un nueva imagen. La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ no tiene miedo a los cambios. De hecho, siempre se decantó por una melena larga, que no dudó en cortar para apostar por un look más arriesgado.

Del rubio al moreno intenso

“Soy yo”, asegura en una imagen

Otra que se ha animado a dar un giro a su imagen es Lara Álvarez. La presentadora de televisión no ha esperado al final de de ‘Gran Hermano VIP’ para cambiar de look, y ha compartido varios Stories desde su Instagram donde luce su nuevo color de pelo mientras presenta todo el equipo del programa con el que trabaja.

Este es el look al que Lara nos tiene acostumbrados

Lara ha mantenido el corte del pelo tal y como lo tenía, pero ha despedido las mechas californianas para dar la bienvenida al color uniforme: el moreno. Podría haber apostado por este cambio justo unos días antes de que tenga que estar presente en Mallorca para dar la bienvenida al nuevo año junto a Jesús Calleja.

No más mechas californianas Cambio radical: ¿se lo dejará para siempre?



