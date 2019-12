La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Alba Díaz, está devastada. No solo tiene que hacer frente a la ruptura de su novio, Javier Calle, y pasar con este sentimiento las Navidades mientras trata de recomponer su vida tras su fracaso sentimental, sino que ahora, además, tiene que hacer frente a los rumores de infidelidad. Unos rumores a los que la propia Alba Díaz ha respondido con gran indignación y dolor, al sentir el surgimiento de estas afirmaciones con la única intención de “hundirla de por vida”.

Alba Díaz reaparece tras dar a conocer que ha roto con su novio, Javier Calle

Alba Díaz dio a conocer la noticia de su ruptura con Javier Calle hace tan solo dos semanas y no tuvo reparos en explicar en sus redes sociales los motivos que le habían empujado emprender una nueva vida en solitario: “Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser”, aseguraba en su día.

No obstante, esta demostración de madurez, pese a que ella asegura que carece de ella, se ha echado por tierra a la hora de hacer frente a los rumores de que su exnovio, Javier Calle, le habría podido ser infiel. Según varios medios, esto es lo que realmente empujó a la pareja a romper lazos, algo que la propia Alba Díaz ha negado con rotundidad: “Creo que ya basta. No me suelo pronunciar, pero estoy viendo y escuchando cosas de programas y otras cosas raras que no tienen sentido. Siento que no tenéis corazón, que lo único que queréis es hundirme la vida y hundírsela a mi expareja, al que quiero que me muero”, decía la influencer muy dolida.

Sobre la posibilidad de que Javier Calle le haya podido ser infiel, Alba Díaz sentencia: “Siento que os aburrís y que tenéis que encontrar algo para crear contenido (…) Creo que lo dejé muy claro. Lo dejé con Javi por lo que dije. No tengo que entrar, pero voy a entrar, porque me parece fatal lo que estáis diciendo de él. Ha dado su vida por mí y he sido yo la que ha decidido volar y ser libre. Dejad de machacarle y de inventar, porque os cargáis todo lo que pasa por vuestro camino y no puede ser. Vamos a ser humanos”.

Alba Díaz también pone en barbecho la situación en la que se encuentra por ser hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’: “Que sea hija de quien soy y que sea personaje público desde el día que nací no quiere decir que os podáis meter en mi vida e inventar. Comenta sobre mis looks, sobre lo que hago, sobre mis notas o lo que te dé la gana. Pero no mi vida privada no tenéis derecho a meteros y a inventar. Es una relación normal, tenéis que dejar de inventar y de cargaros algo tan bonito como ha sido lo nuestro. Ya está bien joder, sois muy pesados. Si lo que queréis es que me enfade con Javi, que monte un pollo, no va a ser así. Le quiero más que a mi vida y sé lo que me quiere y lo que ha hecho por mí, todo lo que me ha enseñado y transmitido”.