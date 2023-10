Alba Díaz se entrevista con Vicky Martín Berrocal: "Sufrí bullying, me sentía incomprendida"

Vicky Martín Berrocal ha inaugurado pódcast, ‘A solas con’. En él, charla con diversos personajes de la crónica social, incluida su única hija, Alba Díaz, a la que ha entrevistado por primera vez. Madre e hija han disfrutado de una sesión en la que ambas se han sincerado y han abordado cuestiones como la familia, sus trabajos de cara al público o la relación entre ellas. Así, la joven ha hablado de un asunto al que pocas veces se ha referido en público: la etapa en la que sufrió acoso.

"Cuando era pequeña quisiste que fuera al psicólogo", recuerda Alba Díaz en su entrevista con su madre

Vídeo: @vickymartinberrocal

"Una madre siempre piensa que conoce a su hijo. Yo tuve la sensación de que no te conocía", es una de las frases que la andaluza ha soltado a Alba en la charla que ha mantenido con su única hija, nacida de su relación con Manuel Díaz 'El Cordobés'. El diálogo ha estado marcado por la naturalidad con las que ambas han recordado episodios familiares. "Cuando era pequeña quisiste que fuera al psicólogo, le contaba cada mentira... no lo sabes. Me sentía incomprendida". Con estas palabras, Alba Díaz ha detallado cómo vivió una etapa delicada, que por suerte ya está superada. "Tanto lo del bullying como las carencias he conseguido darle la vuelta, gracias a Dios", reconoce.

No es la primera vez que Alba habla a corazón abierto del acoso escolar. "Era la única niña que jugaba al fútbol de todo el colegio y, en ese momento, parece ser que se veía raro", recordaba el pasado mes de marzo. "Una razón por la que yo soy así hoy, que desconfío tanto de la gente -porque es verdad que tengo esa parte de desconfianza fuerte- es porque muchas niñas que se metían conmigo por jugar al fútbol me llamaban 'marimacho'", decía. "Era como que yo era un tío más. Hacían como grupos en el patio y no me llamaban, no contaban conmigo para nada, me hacían el vacío, es un tipo de bullying, ¿no?".

De este encuentro en las redes sociales, Vicky Martín Berrocal ha subido un resumen en su perfil de Instagram. “Estaba muy nerviosa, es mi primer podcast y salí sintiendo que no dije nada pero no me callé ni un segundo”, destaca la diseñadora sobre su "irrepetible" cara a cara con Alba. La entrevista, -en palabras de Vicky "la mas fácil y la más difícil que tuve en toda mi vida"- dura un total de 54 minutos "que son oro para mí y seguramente para todas las que somos madres". En ella la influencer se muestra tal y como es. Sin filtros.

"No pensé que fuera a acabar esto llorando"

"No hay nada peor que anularse para que te entiendan", admite Alba, quien también hace balance sobre el amor, el sexo o la manera en la que afronta su vida: "He creado ese espacio en el que puedo ser yo y no me siento juzgada". Tras dialogar con su madre, la conclusión a la que llega la joven es clara. Terminó con las emociones a flor de piel: "No pensé que fuera a acabar esto llorando".