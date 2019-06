5 Un amor ¿para toda la vida?

En una entrevista con ‘Jaleos’, Javier Calle hablaba así de su chica: «Alba me ha ayudado en todas las decisiones. Es mi mejor punto de apoyo. Alba es muy aficionada y apasionada del mundo del flamenco. Lo ha vivido toda la vida. Esa pasión es compartida. Ahora es mi pareja y espero que lo sea para toda la vida, para siempre. En cada rincón de ‘Mi alma’ está ella. Alba me aporta todos los días una energía que nunca he sido capaz de sentirla con nadie. Ella consigue que sea capaz de crear, de sentir y de luchar».