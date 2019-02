2 Hace apenas unos días viajaban a Lisboa

Vicky Martín Berrocal no tiene tampoco inconveniente en hablar abiertamente del novio de su hija. “Ella está feliz. A Javier le conocí en Marbella hace años, pero le conozco poco. Es un tío educadísimo e íntegro. No tengo trato cercano porque no me he sentado ni me he ido de viaje con él. Lo que palpo y percibo por la felicidad de Alba es que es un gran hombre”, dice la diseñadora, que se muestra encantada de ver a su hija así de enamorada. Esto mismo piensa Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que afirmaba estar “muy feliz” por su hija. El torero si conoce más a fondo a Javier Calle, ya que pasa largas temporadas en su casa de Bahía de Marbella con Virginia y ha coincidido en numerosas ocasiones con el empresario en los locales que regenta.