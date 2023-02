Alba Carrillo y la burrada sexual que suelta sobre Jorge Pérez

Alba Carrillo ha soltado una declaración sobre su encuentro con Jorge Pérez que no ha pasado desapercibida para nadie.

Alba Carrillo lo ha vuelto a hacer. La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha sido testigo de la entrevista que ha hecho Joaquín Prat a Paz Padilla, que este viernes sentará en 'Déjate querer' a Jorge Pérez, con el que protagonizó unas imágenes subidas de tono en una fiesta. El que fuera Guardia Civil había tomado la decisión de desaparecer de la vida pública, pero ahora, meses después, retoma su trabajo en televisión para contar cómo ha vivido toda la polémica. Durante la conexión de los presentadores, la modelo ha permanecido callada, pero tenía muchas ganas de dar su opinión al respecto.

"Ahora ya sí puedo hablar, ¿no? Se acabó la Ley Mordaza...", empieza diciendo entre risas. Después ha continuado demostrando que sus palabras iban con segundas: "¿Puede ser que esta sea la productora de los que saltan luego del helicóptero en un mes? (refiriéndose a 'Supervivientes'). ¿Y entonces lo que estamos haciendo es introducir a la mujer? Al final va a resultar que de lo que me acusaban de hacerles una trampa, me la van a hacer a mí... Mi representante no lleva a nadie que haya metido a trabajar aquí después del lío este", se pregunta.

La modelo cree que la mujer de Jorge va a ir a 'Supervivientes'

La modelo está convencida que la vuelta de Jorge Pérez a televisión tiene una explicación: "Me da la impresión de que estamos haciendo una presentación en sociedad de su mujer. Creo que Alicia va a ir a 'Supervivientes'. Lo que estamos haciendo es una presentación... Me parece maravilloso, pero no entiendo que se le deje mandar burofaxes a toda la cadena y a todos los compañeros. Es mi opinión", dice sobre lo que ha hecho la mujer de Jorge.

A pesar de que Joaquín Prat empezaba ya a hablar de otro tema, Alba Carrillo ha seguido quejándose. Ha aprovechado la ocasión para lanzar una burrada sobre su reencuentro: "Él va a hablar de lo que ha sentido para que yo no le pueda demandar, porque yo también sé hablar de lo que yo siento... Lo que yo siento es que la tuve hasta ahí (señalándose la garganta)", ha empezado diciendo. Ante la sorpresa de sus compañeros de mesa, la modelo ha querido añadir algún que otro detalle: "Que lo siento todo, que lo tengo aquí atravesado (dice señalándose de nuevo la garganta). Es que estoy hasta los... cuidadito".