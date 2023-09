Alba Carrillo, sin filtros, sobre Sandra Gago en 'MasterChef'

Alba Carrillo no ha dudado en pronunciarse sobre la próxima paternidad de Feliciano López y Sandra Gago. "Me alegro mucho. Yo todos los niños que vengan son bienvenidos", afirmaba. La colaboradora ha aprovechado para mostrarse crítica con la modelo y su participación en la última edición de 'MasterChef Celebrity'. "Hombre, regulín regulán. Yo, que veo 'Masterchef', cocinar ha cocinado poco y hablar ha hablado menos". Dale al play para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

"No me cae ni bien, ni mal", subrayaba ante las preguntas de la prensa y añadía que no la conoce en persona. La joven se ha convertido en la tercera expulsada del talent de TVE. Eso sí, Alba Carrillo ha aprovechado para cargar nuevamente contra su exmarido, Feliciano López. "Me cae mal, incluso. Es un ser aburrido. Anodino total". Asimismo, hablaba de su reciente retirada y vaticinaba que dentro de poco le veremos reconvertirse en "televisivo". "No le veo en un reality porque es muy clasista. ¿Le veremos en la tele? Seguro, esas casas tan grandes luego hay que pagarlas".

Alba Carrillo y Feliciano López: su sonada separación

El extenista y la colaboradora se separaron en 2016, once meses después de su boda. Desde entonces, Alba Carrillo siempre ha sido muy crítica con su exmarido. Feliciano rehizo su vida con Sandra Gago con quien se dio el "sí, quiero" el 20 de septiembre de 2019 en la Finca de la Concepción de Marbella. Su primer hijo, Darío, nació un año y medio después, y el pasado 30 de agosto anunciaron su próxima paternidad a través de una tierna instantánea en blanco y negro en la que la modelo mostraba su incipiente barriguita. Tan solo añadía las siguientes palabras: "Deseando conocerte".